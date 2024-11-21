Balıkesir'de şiddetli lodosun etkisiyle oluşan yaklaşık 3 metre boyundaki dalgalar nedeniyle kordon bölgesi deniz dolgusunda kullanılan irili ufaklı taşlarla doldu.

BALIKÇI TEKNESİ SAHİLE VURDU

İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki Güre Mahallesi'nde de saatteki hızı zaman zaman 75 kilometreyi aşan lodos dolayısıyla bağlı olduğu iskeleden ipi kopan ve sahile vuran bir balıkçı teknesi kullanılamaz hale geldi.

SAHİLDEKİ MEKANLAR ZARAR GÖRDÜ

Ayrıca sahile yakın noktalarda bulunan kafe, çay bahçesi ve büfe gibi işletmelerin masa ve sandalyeleri ile gölgelikleri zarar gördü.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Altınoluk ve Güre mahallelerindeki mazgalları açarak ve denizin taşıdığı atıkları temizleyerek çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

ERDEK'TE DE LODOS ETKİLİ OLDU

Erdek ilçesinde etkili olan lodos, hayatını olumsuz etkiledi. Oluşan dalgalar sahildeki yürüyüş yoluna zarar verdi, tekne sahipleri zor anlar yaşadı.

Marmara Bölgesi'nde gece saatlerinde başlayıp, gün içinde süren lodos, Balıkesir'in Erdek ilçesinde de etkili oldu. Saatteki hızı 70 kilometreye kadar ulaşan lodos nedeniyle oluşan dalgalar, çay bahçelerinin bulunduğu sahildeki yürüyüş yoluna zarar verirken; daha önceden önlem alan tekne sahipleri korku dolu saatler yaşadı. Meteoroloji yetkilileri, lodosun gün içinde etkili olacağını belirtirken, Erdek Kaymakamlığı lodosa karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

BALIKESİR GÜNLÜK HAVA DURUMU (21 KASIM 2024)







