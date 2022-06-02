Bandırmaspor İstanbulspor maç sonucu: 1-2

Spor Toto 1. Lig Play-Off finalinde Bandırmaspor ile İstanbulspor kozlarını paylaştı Mücadeleyi kazanan Süper Lig'e yükselen son takım İstanbulspor oldu. İşte Bandırmaspor-İstanbulspor mücadelesinin ayrıntıları...

BANDIRMASPOR-İSTANBULSPOR : 1-2

Ankaragücü ve Ümraniyespor’un ardından Süper Lig’e yükselen 3. takım İstanbulspor oldu... Bandırmaspor ile İstanbulspor, Play-Off finalinde Kocaeli'de kozlarını paylaştı, zorlu mücadele nefes kesti.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler ilk düdüğü çaldı, final mücadelesi başladı!

10' Mücadelenin ilk 10 dakikası yüksek tempoda geçse de iki kalede de tehlikeli atak yaşanmadı.

14' Caner derin oynadı, Keny sol çaprazdan vurdu, Alperen kornere çeldi.

REKLAM

15' İstanbulspor kontraya çıktı, Rroca sağ kanattan Ethemi'ye derinlemesine pas verdi. Ethemi sağ çaprazdan uzak köşeye şansını denedi, Gökhan başarılı.

16' İstanbulspor atağında savunma topu uzaklaştıramadı, Ethemi sağ direk dibine ayağının dışıyla vurdu ancak kaleci Gökhan gole izin vermiyor.

19' Keny ceza yayının hemen gerisinden beklenmedik bir şut çıkardı, Alperen kurtardı.

GOL!

33' Ethemi topu çizgiden çevirdi, sol kanattan ceza alanı içine bakarak bir orta kesti, İbrahim Yılmaz bomboş pozisyonda kafayı vurdu ve İstanbulspor'u finalde 1-0 öne geçirdi...

38' Bandırma atağında Keny savunmanın arasına daldı ve bir anda kalec iAlperen'le karşı karşıya kaldı. Ayağından aştığı top Alperen'den yine kendisine çarpıp yandan dışarı gitti.

REKLAM

45' İlk yarının sonuna +3 ekleniyor.

VAR'A GİTTİ!

45' Bandırmaspor atağında sağ kanattan ceza alanı içine orta yapıldı, Oğuzhan, Lokman'a dirseğiyle müdahalede bulundu. VAR, hakem Halil Umut Meler'e 'Pozisyonu izlemelisin' tavsiyesinde bulundu.

PENALTI!

45+2' Meler pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi.

GOL!

45+3' Topun başına geçen Keny penaltıda hata yapmadı ve fileleri sarstı: Skor şimdi 1-1!

45+5' Bandırmasporlu Lokman ceza alanı içine doğru kullanılan serbest vuruşta rakibini düşürdü, VAR yine Meler'e 'Pozisyonu izlemelisin' dedi, Meler, VAR'a gitti.

REKLAM

45+7' Meler pozisyonu izledi ve yine penaltıyı verdi.

GOL!

45+8' İbrahim Yılmaz topu ve kaleci Gökhan'ı ters köşelere yolluyor. Sarı-Siyahlılar 2-1 önde...

Mücadelenin ilk yarısı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

GOL!

66' Beykan, Alpay'ı gördü, Alpay sağ ayağının dışıyla yakın köşeye vurdu ve fileleri sarstı. Maça beraberlik geliyor...

GOL İPTAL!

68' VAR yine öneride bulundu, pozisyonu monitörden izleyen Halil Umut Meler gol öncesinde Beykan'ın faul yaptığını belirtti ve golü iptal etti.

83' Keny sağ çaprazdaki Beykan'a yolladı topu, Beykan uzak köşeyi düşündü fakat çerçeveyi bulamadı.

REKLAM

90' Mücadelenin sonuna +6 ekleniyor.