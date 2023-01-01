Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi H grubu 1. haftasında evinde Royal Antwerp ile karşılaşacak. Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi'nde 1957'den bu yana ilk kez boy göstermeye hazırlanan Antwerp, turnuvaya katıldığı iki sezon arasında en uzun süre geçen takım oldu. Royal Antwep bu akşam zorlu rakibi karşısında puan ve puanlar çıkarmaya çalışacak. Peki, Barcelona - Royal Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.