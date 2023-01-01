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Barcelona - Royal Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi H grubu ilk maçında Barcelona evinde Royal Antwerp’i konuk ediyor. Bu akşam saat 22.00’de oynanacak karşılaşmayı Romanya’lı hakem Radu Petrescu yönetecek. İspanyol takımlarına konuk olduğu üç resmi maçı da kaybeden Antwerp, bu karşılaşmalarda yediği 10 gole karşılık rakip fileleri havalandıramadı. Barcelona ise bugüne kadar Belçika takımlarını konuk ettiği yedi maçın hiçbirinden mağlup ayrılmadı. Peki, Barcelona - Royal Antwerp maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi, maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.

14:46 . 19/09/2023 Tuesday
Yeni Şafak
Barcelona - Royal Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Barcelona - Royal Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi H grubu 1. haftasında evinde Royal Antwerp ile karşılaşacak. Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi'nde 1957'den bu yana ilk kez boy göstermeye hazırlanan Antwerp, turnuvaya katıldığı iki sezon arasında en uzun süre geçen takım oldu. Royal Antwep bu akşam zorlu rakibi karşısında puan ve puanlar çıkarmaya çalışacak. Peki, Barcelona - Royal Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.

BARCELONA - ROYAL ANTWERP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu Barcelona - Royal Antwerp maçı
bu akşam saat 22.00’
de yayınlanacak. Karşılaşma
EXXEN
ekranlarından naklen yayınlanacak.

BARCELONA - ROYAL ANTWERP MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

BARCELONA

1 Marc-Andre ter Stegen

2 Joao Cancelo

3 Alejandro Balde

15 Andreas Christensen

23 Jules Kounde

6 Gavi

7 Ferran Torres

18 Oriol Romeu

21 Frenkie de Jong

9 Robert Lewandowski

14 Joao Felix

ROYAL ANTWERP

1 Jean Butez

5 Owen Wijndal

23 Toby Alderweireld

44 Soumaula Coulibaly

24 Jurgen Ekkelenkamp

27 Mandela Keita

48 Arthur Vermeeren

7 Gyrano Kerk

10 Michel Ange Balikwisha

18 Vincent Janssen

34 Jelle Bataille

BARCELONA - ROYAL ANTWERP CANLI SKOR




#Barcelona
#Royal Antwerp
#UEFA Şampiyonlar Ligi
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