Barcelona - Royal Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi H grubu 1. haftasında evinde Royal Antwerp ile karşılaşacak. Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi'nde 1957'den bu yana ilk kez boy göstermeye hazırlanan Antwerp, turnuvaya katıldığı iki sezon arasında en uzun süre geçen takım oldu. Royal Antwep bu akşam zorlu rakibi karşısında puan ve puanlar çıkarmaya çalışacak. Peki, Barcelona - Royal Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.
BARCELONA - ROYAL ANTWERP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
BARCELONA - ROYAL ANTWERP MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
BARCELONA
1 Marc-Andre ter Stegen
2 Joao Cancelo
3 Alejandro Balde
15 Andreas Christensen
23 Jules Kounde
6 Gavi
7 Ferran Torres
18 Oriol Romeu
21 Frenkie de Jong
9 Robert Lewandowski
14 Joao Felix
ROYAL ANTWERP
1 Jean Butez
5 Owen Wijndal
23 Toby Alderweireld
44 Soumaula Coulibaly
24 Jurgen Ekkelenkamp
27 Mandela Keita
48 Arthur Vermeeren
7 Gyrano Kerk
10 Michel Ange Balikwisha
18 Vincent Janssen
34 Jelle Bataille