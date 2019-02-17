Başkan Adayı Mesut Üner: Çatalca 'organize tarım' ile kalkınacak

AK Parti Çatalca Belediye Başkan Adayı Mesut Üner, "Ben içinizden gelen bir kardeşinizim. Buralarda çok güzel zamanlarım geçti. AK Partili olmayıp ben buradayım diye gelen çok değerli abilerim, kardeşlerim sizlere çok teşekkür ediyorum. Bizim Çatalca’ya sevdamız var. Bu sevda, hizmet sevdası. Hayatım boyunca makam, mevki için yalan söylemedim, söylemeyeceğim. Buraya gelip bizim hükümetimizin yaptığı okul, köprü, İGDAŞ gibi hizmetleri kendilerinin getirdiğini söylüyorlar. Bunlar gerçekleri yansıtmıyor" dedi.

"ÇATALCA’YA TARİHİNİN EN GÜZEL YILLARINI YAŞATACAĞIZ"

Akalan Mahallesi’ndeki futbol sahasını kendisinin sattırmadığını belirten Üner, "Buranın futbol sahası satılmadıysa bunu ben engellediğim için. Ben sattırmadım, benim top oynadığım bir saha orası. Bana oy atandan da atmayandan da Allah razı olsun. Seçilirsem hep beraber hizmet edeceğiz. Biz Çatalca’ya Allah nasip ederse tarihinin en güzel yıllarını yaşatacağız" diye konuştu.

"ÜNİVERSİTE VE KÜLTÜR MERKEZİ PROJEMİZİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Çatalca’ya başta üniversite olmak üzere birçok yatırım yapacaklarını söyleyen Başkan Adayı Mesut Üner, "Çatalca’nın meydanını futbol sahamıza kadar büyüteceğiz ve orayı Cumhuriyet Meydanı yapacağız. Çatalca sakinlerinin aileleriyle beraber sosyal aktiviteler yapacağı bir alan yaratacağız. Mesire alanı dediğimiz alana sosyal tesis yapacağız. Cüzi rakamlarla çocuklarımızı alıp kahvaltı yapabileceğimiz bir tesis yapacağız. İçinde nikâh saraylarının, düğün salonlarının olduğu bir kültür merkezimiz olacak. İBB ve gerekli kurumlar ile koordine halindeyiz. Çatalca’ya üniversite açılması konusunda projemiz var" ifadelerini kullandı.

ORGANİZE TARIM BÖLGESİ PROJESİ

İşsizlik ve gençlere olanak sağlanamadığını belirten Mesut Üner, "Çatalca’nın gıda merkezi olma potansiyeli varken neden bu olanağımızı kullanmayalım, neden istihdam sağlamayalım? Bu vizyon bizde var. Seracılık, çiçek, peynir ve et konularına eğileceğiz. Önce üreteceğiz, sonra da vatandaşlarımız ürününü aracı olmadan satabilecek. Organize tarım projemiz, istihdam ve gelir seviyesinin artmasında kritik paya sahip olacak" dedi.

MESUT ÜNER KİMDİR?

1975 İstanbul Muratbey’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Çatalca’da tamamlayan Mesut Üner, lisans eğitimini Uluslararası Amerikan Üniversitesi Mimarlık bölümünde aldıktan sonra mimar olarak mezun oldu. 1999 yılından itibaren imar ve şehircilik alanlarında çalışmaya başlayan Mesut Üner, 2009-2011 yılları arasında Büyükçekmece İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde görev yaptı. 2014 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Çatalca Belediyesi'nde Meclis Üyesi oldu. Uzun süre aktif olarak futbolla ilgilenen Mesut Üner, Çatalca ilçesinde amatör futbol kulüplerinde de yöneticilik yaptı. 2018'de AK Parti 6. Olağan Kongresinde Çatalca İlçe Başkanı seçildi. 31 Mart yerel seçimlerinde Çatalca Belediye Başkan adayı olan Mesut Üner, evli ve 2 kız babasıdır