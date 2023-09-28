Basketbol Süper Lig maçları
2023-24 Basketbol Süper Ligi ya da sponsorlu adıyla 2023-24 Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, Türkiye'nin en üst düzey profesyonel basketbol ligi olan Basketbol Süper Ligi'nin 58. sezonudur. Basketbol Süper Ligi'nde 58. sezon, 29 Eylül Cuma günü oynanacak tek maçla başlayacak.
2023-2024 sezonunda Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek takımlar
- Anadolu Efes
- Galatasaray Nef
- Fenerbahçe Beko
- Beşiktaş
- Bursaspor
- Çağdaş Bodrumspor
- Darüşşafaka
- Pınar Karşıyaka
- Manisa Büyükşehir Belediyespor
- Bahçeşehir Koleji
- Gaziantep Basketbol
- Aliağa Petkim Spor
- Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket
- TOFAŞ
- Büyükçekmece Basketbol
- Samsunspor
- Türk Telekom
Hangi takım ne zaman, kaç kez şampiyon oldu?
Adını 2011-2012 sezonunda Anadolu Efes olarak değiştiren Efes Pilsen, lig tarihinde ilk şampiyonluğunu 1978-1979 sezonunda kazandı. Lacivert-beyazlılar, ligde 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında üst üste 4 şampiyonluk yaşadı.
Anadolu Efes, Süper Lig'de geçen sezonu da şampiyon tamamladı.
Fenerbahçe'nin 10 şampiyonluğu var
Fenerbahçe'nin Basketbol Süper Ligi'nde 10 şampiyonluğu bulunuyor.
İlk şampiyonluğunu 1990-1991 sezonunda yaşayan sarı-lacivertli takım, daha sonra 2006-2007 ve 2007-2008 sezonlarında da mutlu sona ulaştı.
Fenerbahçe, 2009-2010, 2010-2011, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 ve 2021-2022 sezonlarında da şampiyonluk kupasının sahibi oldu.
Galatasaray 5 kez şampiyon oldu
Galatasaray, Basketbol Süper Ligi'nde 5 kez şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.
Ligde ilk şampiyonluk kupasını 1968-1969 sezonunda kazanan sarı-kırmızılı takım, 1984-1985, 1985-1986, 1989-1990 ve 2012-2013 sezonlarında da kupayı alma başarısı gösterdi.
Beşiktaş'ın 2 şampiyonluğu var
Beşiktaş, ligde iki kez şampiyonluğa ulaştı. Siyah-beyazlılar, 1974-1975 sezonunda 57 puanı bulunan Galatasaray'ın önünde 60 puanla ligi ilk sırada tamamlayarak ilk şampiyonluğunu elde etti.
Beşiktaş, 2011-2012 sezonunda ise play-off final serisinde Anadolu Efes'e 4-2 üstünlük kurup, 37 yıl sonra mutlu sona ulaşarak ligde ikinci kez şampiyon oldu.
Eczacıbaşı da 8 kez şampiyonluk sevinci yaşadı
Basketbol şubesini yıllar önce kapatan Eczacıbaşı, ligde 8 şampiyonluk kazandı.
Ligde İTÜ 5, Ülkerspor da 4 kez kupayı müzesine götürdü.
İlk şampiyon Altınordu
1966-1967 sezonuyla başlayan Deplasmanlı Erkekler Basketbol Birinci Ligi'nde ilk şampiyonluğu Altınordu kazandı.
Ligde 1983-1984 sezonunda play-off sistemine geçildi ve bu tarihten itibaren lig şampiyonu, play-off maçlarının ardından belirlendi. Pınar Karşıyaka ve TOFAŞ'ın ikişer, Muhafızgücü'nün de ligde bir şampiyonluğu bulunuyor.
Basketbol Süper Ligi Şampiyon takımları
Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan takımlar şöyle:
1966-1967 Altınordu
1967-1968 İTÜ
1968-1969 Galatasaray
1969-1970 İTÜ
1970-1971 İTÜ
1971-1972 İTÜ
1972-1973 İTÜ
1973-1974 Muhafızgücü
1974-1975 Beşiktaş
1975-1976 Eczacıbaşı
1976-1977 Eczacıbaşı
1977-1978 Eczacıbaşı
1978-1979 Efes Pilsen
1979-1980 Eczacıbaşı
1980-1981 Eczacıbaşı
1981-1982 Eczacıbaşı
1982-1983 Efes Pilsen
1983-1984 Efes Pilsen
1984-1985 Galatasaray
1985-1986 Galatasaray
1986-1987 Karşıyaka
1987-1988 Eczacıbaşı
1988-1989 Eczacıbaşı
1989-1990 Galatasaray
1990-1991 Fenerbahçe
1991-1992 Efes Pilsen
1992-1993 Efes Pilsen
1993-1994 Efes Pilsen
1994-1995 Ülkerspor
1995-1996 Efes Pilsen
1996-1997 Efes Pilsen
1997-1998 Ülkerspor
1998-1999 TOFAŞ
1999-2000 TOFAŞ
2000-2001 Ülkerspor
2001-2002 Efes Pilsen
2002-2003 Efes Pilsen
2003-2004 Efes Pilsen
2004-2005 Efes Pilsen
2005-2006 Ülkerspor
2006-2007 Fenerbahçe Ülker
2007-2008 Fenerbahçe Ülker
2008-2009 Efes Pilsen
2009-2010 Fenerbahçe Ülker
2010-2011 Fenerbahçe Ülker
2011-2012 Beşiktaş Milangaz
2012-2013 Galatasaray Medical Park
2013-2014 Fenerbahçe Ülker
2014-2015 Pınar Karşıyaka
2015-2016 Fenerbahçe Ülker
2016-2017 Fenerbahçe
2017-2018 Fenerbahçe Doğuş
2018-2019 Anadolu Efes
2019-2020 Tamamlanamadı
2020-2021 Anadolu Efes
2021-2022 Fenerbahçe Beko
2022-2023 Anadolu Efes