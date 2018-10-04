Batman'da şehit olan askerlerimizin isimleri belli oldu.

Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 7 askerimiz şehit düştü, iki asker yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gercüş ilçesi kırsalında saat 06.00 sıralarında operasyona askerleri taşıyan Kobra tipi zırhlı askeri aracın geçişi sırasında, teröristlerce önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.

Saldırıda 4 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerden 3'ü müdahaleye rağmen şehit oldu.

İki askerin tedavisi sürüyor.

Bölgede teröristlerin yakalanması için başlatılan hava destekli operasyon devam ediyor.

Öte yandan saldırıda kullanılan el yapımı patlayıcının yola uzun süre önce tuzaklandığı, yolda asfaltlama yapıldığından arama faaliyeti yürütüldüğü sırada patlayıcının dedektör cihaz tarafından algılanmadığı öğrenildi.

Kimliği belli olan şehitlerimizin isimleri :

Uzman Çavuş Neşet Gök (Eskişehir)

Uzman Çavuş Uğur Göksu (Samsun)

Uzman Çavuş Ali Hekim (Antalya)

Jandarma Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus (İzmir)

Uzman Çavuş Özgürcan İnce (Ankara)

Ankara'ya şehit ateşi düştü

Şehit olan askerlerden Uzman Çavuş Özgür Can İnce'nin acı haberi, Ankara'nın Etimusgut ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde oturan ailesinin evine ulaştı. Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerden acı haberi alan şehidin babası Ömer ve annesi Sündüz İnce, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin anne ve babasını jandarma, polis ve sağlık ekipleri sakinleştirdi. Şehidin ailesinin oturduğu bina Türk bayraklarıyla donatılırken, Etimesgut Belediyesi de evin önüne taziye çadırı kurdu.

Şehidin bekar olduğu öğrenildi.

İzmir'e şehit ateşi düştü

Şehidin acı haberi, İzmir Bergama ilçesinin kırsal Hamzalı Süleymaniye Mahallesi'nde yaşayan ailesinin evine ulaştı. Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen Bergama Kaymakam Vekili, Kınık Kaymakamı Mustafa Ergün, Bergama Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Gönenç, Bergama Garnizon Komutanı Tankçı Albay Murat Sağlık, Bergama İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Uğur Abacı, Bergama İlçe Emniyet Müdürü Osman Şahin ve Kınık İlçe Emniyet Müdürü Kenan Akgöllü, oğullarının şehit olduğu haberini annesi Şükran Ulus (53) ve babası Yücel Ulus'a (54) verdi. Acı haberi alan şehit astsubayın babası Yücel Ulus fenalaştı. Baba Ulus'a hazır bekletilen ambulanstaki sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

6 yıl uzman çavuşluk yaptıktan sonra astsubaylığa geçen ve bekâr olan şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin kardeşi Çağrı Ulus'un da astsubay olduğu ve İzmir'de görev yaptığı belirtildi. Şehidin, AK Parti Bergama İlçe Başkanı Hakan Koştu'nun eşinin yakını olduğu öğrenildi.

Antalya'ya şehit ateşi düştü

Şehit askerlerden Uzman Çavuş Ali Hekim'in Antalya'daki baba ocağına ateş düştü. Aksu ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'ndeki gecekonduda yaşayan Ayşe ile Hasan Hekim çiftine, oğullarının şehit olduğu haberi, askeri yetkililerce verildi.

Şehit ailesinin evine Türk bayrağı asılırken, kapıda ambulans içinde sağlık ekibi hazır bekletildi.Şehit Uzman Çavuş Ali Hekim'in, 9 Eylül'de Arzu Hekim ile evlendiği belirtildi. Şehit Hekim'in cenazesinin, yarın memleketi Isparta'da toprağa verileceği öğrenildi.

Eskişehir’e de şehit ateşi düştü

Aralarında Eskişehir’den Uzman Çavuş Neşet Gök’ün de bulunduğu acı haber, şehidin Emek Mahallesi Şölen Sokak’ta oturan baba evine ulaştı. Bekar olduğu öğrenilen 25 yaşındaki şehit Neşet Gök’ün evine Türk bayrağı asıldı.

Şehidin babası Turan Gök’ün belediye işçisi, annesi Nurcan Gök’ün ev hanımı olduğu öğrenilirken, 19 yaşında Burak isminde ve 7 yaşında Batuhan isminde iki erkek kardeşinin olduğu belirtildi. Şehidin en küçük kardeşi 7 yaşındaki Batuhan Gök’ün ağabeyinin gitmesine razı olmadığı ve şehit olacağını önceden söylediği iddia edildi.Öte yandan aile için evin önünde sağlık ekipleri hazır bekletildi.