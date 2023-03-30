Rize’nin yüksek kesimlerindeki yayla ve mezralarda kar yağışı etkili oldu. Beyaza bürünen bölgede kar kalınlığı yer yer 15 santime kadar ulaştı. Bayburt’ta ise dün başlayan kar yağışı, bugün de etkisini arttırarak devam etti. Kent merkezinde cadde, kaldırım ve sokaklar beyaza büründü. Bayburt ve Rize 5 günlük hava durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.
15:08 . 30/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Bayburt ve Rize 5 günlük hava durumu
Rize’nin yüksek kesimindeki yaylalar etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü, Bayburt'ta da yollar karla kaplandı.
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