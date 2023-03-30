Türkiye’yi etkisi altına alan kar yağışı, Kastamonu’da aralıklarla etkisini sürdürüyor. Kar, Kastamonu’nun il merkezi, ilçeleri ve yüksek kesimlerinde etkili olmaya devam ediyor. Kar nedeniyle 52 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor. Kastamonu 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.