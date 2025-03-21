Bayram ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2025 Ramazan Bayramı tarihleri

Ramazan Bayramı için geriye sayım sürüyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayı 29 Mart'ta sona eriyor. Ardından üç gün Ramazan Bayramı kutlanacak. İşte 2025 dini günler takvimi ve Ramazan Bayramı tarihleri...

Bayram ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Ramazan Bayramı'nın birinci günü 30 Mart 2025 Pazar gününe denk geliyor. 3 gün sürecek olan Ramazan Bayramı son günü 1 Nisan 2025 Salı son bulacak. Ramazan Bayramı'nın bu sene Mart ayının son günlerine denk geliyor. Bu bağlamda Nisan ara tatili, Ramazan Bayramı tatilini de kapsayacak.

BAYRAM TATİLİ GÜNLERİ VE TARİHİ 2025

Ramazan Bayramı Tatili: 29,30, 31 Mart ve 1 Nisan 2025 tarihlerinde olup 3,5 gündür. Bu tatilin 2 günü iş gününe denk gelmektedir.

RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ: 29 MART 2025 CUMARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI 1. GÜNÜ: 30 MART 2025 PAZAR

RAMAZAN BAYRAMI 2. GÜNÜ: 31 MART 2025 PAZARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI 3. GÜNÜ: 1 NİSAN 2025 SALI

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Bu yıl Ramazan Bayramı arife günü Cumartesi'ye bayramın ilk günü ise Pazar gününe yani hafta sonu tatiline denk geliyor.

Bununla birlikte 31 Mart Pazartesi ve 1 Nisan Salı günü Ramazan Bayramı tatili olacak. Tatil süresince tüm kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacak.

2Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günleri tatil ilan edilmediği için bu yıl Ramazan Bayramı tatili 9 gün olmayacak.











