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Ramazan Bayramı’na sayılı günler kaldı! Bayram tatili kaç gün olacak?

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kaldı! Bayram tatili kaç gün olacak?

Tuğba Güner
11:0521/03/2025, Cuma
G: 21/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Bu yıl bir kısmı hafta sonuna denk gelen Ramazan Bayramı tatili, içerisinde okullardaki ara tatili de barındıracak. İki tatil dönemi iç içe girdiği için öğrenciler, önümüzdeki dönemde sadece 23 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerinde resmi tatil yaparak dönem sonuna kadar aralıksız devam edecek. Peki, bayram tatili ile ara tatil birleşecek mi? Bayram tatili kaç gün olacak? İşte, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi toplam 9 gün tatil olup olmayacağı merak edilen bayram tatili hakkında bazı detaylar

Ramazan Bayramı'na kısa süre kala bayram tatili süresi gündeme geliyor. Özellikle çalışan ve öğrenci olan kesim bayram tatili kaç gün sorusuna yanıt arıyor. Ramazan Bayramı'nın bu sene Mart ayının son günlerine denk geliyor. Bu bağlamda Nisan ara tatili, Ramazan Bayramı tatilini de kapsayacak. Peki Bayram tatili ne zaman, kaç gün, uzatıldı mı? İşte 2025 Ramazan Bayram tatili sürecine dair detaylar

BAYRAM TATİLİ BİRLEŞECEK Mİ?

Bayram tatili, bu yıl ara tatilin 3,5 gününe denk gelecek. Salı günü bayram tatilinin bitmesiyle birlikte mesai süreci yeniden başlayacak. Bayram tatilinin 9 gün olabilmesi için ise şu ihtimallerin gerçekleşmesi gerekecek;

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLUR MU?

Bayram tatilinin 9 gün olması için 2-3-4 Nisan tarihlerinin resmi tatil ya da memurlar için idari tatil olarak ilan edilmesi gerekecek. Ancak 3 günlük bir iş gününün resmi tatil olması zayıf bir ihtimal olduğundan 9 günlük bayram tatili de şimdilik olumsuz görünüyor. Konuyla ilgili resmi açıklamalar yapılması halinde haberimiz güncellenecektir.

BAYRAM TATİLİ GÜNLERİ VE TARİHİ 2025


Ramazan Bayramı Tatili: 29,30, 31 Mart ve 1 Nisan 2025 tarihlerinde olup 3,5 gündür. Bu tatilin 2 günü iş gününe denk gelmektedir.

RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ: 29 MART 2025 CUMARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI 1. GÜNÜ: 30 MART 2025 PAZAR

RAMAZAN BAYRAMI 2. GÜNÜ: 31 MART 2025 PAZARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI 3. GÜNÜ: 1 NİSAN 2025 SALI





BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN, UZATILACAK MI?


Bu yıl Ramazan Bayramı arife günü Cumartesi'ye bayramın ilk günü ise Pazar gününe yani hafta sonu tatiline denk geliyor.

Bununla birlikte 31 Mart Pazartesi ve 1 Nisan Salı günü Ramazan Bayramı tatili olacak. Tatil süresince tüm kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacak.

2Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günleri tatil ilan edilmediği için bu yıl Ramazan Bayramı tatili 9 gün olmayacak.



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