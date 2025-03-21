BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLUR MU?

Bayram tatilinin 9 gün olması için 2-3-4 Nisan tarihlerinin resmi tatil ya da memurlar için idari tatil olarak ilan edilmesi gerekecek. Ancak 3 günlük bir iş gününün resmi tatil olması zayıf bir ihtimal olduğundan 9 günlük bayram tatili de şimdilik olumsuz görünüyor. Konuyla ilgili resmi açıklamalar yapılması halinde haberimiz güncellenecektir.