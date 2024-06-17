İslam dünyası için büyük öneme sahip Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başladı. Arife günü 15 Haziran Cumartesi olan Kurban Bayramı, 19 Haziran Çarşamba sona erecek. İşte, "Kurban Bayramı tatili ne zaman bitiyor?" sorusunun yanıtı...

KURBAN BAYRAMI 2024 NE ZAMAN?

Bayram tatili öncesinde arefe günü bu yıl cumartesi gününe denk geliyor. Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlayacak ve 19 Haziran Çarşamba günü sona erecek. Detaylı takvim aşağıdadır;

Kurban Bayramı arefe günü 15 Haziran Cumartesi

Kurban Bayramı 1. günü 16 Haziran Pazar

Kurban Bayramı 2. günü 17 Haziran Pazartesi

Kurban Bayramı 3. günü 18 Haziran Salı

Kurban Bayramı 4. günü (son) 19 Haziran çarşamba

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada İdari İzin kapsamında perşembe ve cuma günlerini de bayram tatiline ekleyerek 9 günlük bir tatil imkanı sağlandığını ifade etti. Kurban Bayramı tatili memurları kapsayacak.

657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurları için geçerli oluyor. İdari izin sektörü kapsamıyor. İdari izinle beraber bayram tatili memurlar için 9 gün oldu.

20 Haziran Perşembe, 21 Haziran Cuma günün de tatile eklenmesiyle birlikte bayram tatili hafta sonu ile beraber toplam 9 gün oldu.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Kurban Bayramı tatili, 15 Haziran 2024 Cumartesi günü arefe günü ile başlayacak. Alınan karar doğrultusunda, 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma günleri de tatil olarak belirlendi. Bu şekilde, hafta sonlarıyla birleştirildiğinde Kurban Bayramı tatili toplamda 9 gün sürecek. Kamuda mesai ise 24 Haziran 2024 Pazartesi günü yeniden başlayacak.







