BEDAŞ isim açılımı ile Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. olarak bilinmektedir. BEDAŞ İstanbul ve çevresinde 50 yıla varan bir süredir elektrik enerjisi sağlamaktadır. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. yapılan özelleştirme aşamasından sonra 2013 yılından bu yana elektrik ihtiyacı için hizmet vermeye başladı. BEDAŞ müşteri hizmetleri iletişim numaraları haberimizde.

BEDAŞ MÜŞTERİ HİZMETLERİ TELEFON NUMARASI

Aciliyet içeren istek ve önerileriniz için ALO 186 BEDAŞ Çağrı Merkezini 7/24 arayabilirsiniz.

BEDAŞ ÇALIŞMA SAATLERİ

BEDAŞ, hafta içi saat 08.00 ve 17.00 arasında çalışma faaliyetlerini yürütüyor. Kurumdaki tüm işlemler için mutlaka öğle tatiline de dikkat etmek gerekir. Kurum hafta içi saat 12.30-13.30 arasında öğle tatiline giriyor. Saat 13:30’da ise öğlen molasını bitirerek, mesaiye devam ediyor.

BEDAŞ HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ

Hafta sonu ise kurum tatildir. Öte yandan, şirket abonelerine, Müşteri operasyon ve Destek Merkezleri'nin yanı sıra 'BEDAŞ 186 mobil uygulaması', 'www.bedas.com.tr' resmi internet adresi, '@BEDASDestek' Twitter hesabı ve 'ALO 186' çağrı merkezi üzerinden arıza, aydınlatma ve diğer teknik işlemler için başvurularını gerçekleştirme imkanı sunmaya devam ediyor.







