Özgün Bedelli askerlik ücreti değişti mi? Bedelli askerlik ücretine ne kadar zam gelecek?
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Bedelli askerlik ücreti değişti mi? Bedelli askerlik ücretine ne kadar zam gelecek?

Bedelli askerlik ücreti değişti mi? sorusu merak kazandı. Bedelli askerlik ücretleri için belirlenen miktar 2022 yılı için ne kadar olacak? 6. dönem toplu sözleşme metninin açıklanmasıyla birlikte 2022 ve 2023 yıllarında kamu personelinin aylıklarına uygulanacak zam da belli oldu. Peki, Bedelli askerlik ne kadar oldu? Bedelli askerliğe ne kadar zam geldi? İşte detaylar...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bedelli askerlik ücreti değişti mi? Bedelli askerlik ücretine ne kadar zam gelecek?
bedelli

Kamu personeline aylıklarına uygulanacak olan artışı içeren 2022 ve 2023 yıllarında 6. dönem toplu sözleşme metnine göre 2022 yılı Ocak ayından itibaren bedelli askerlik ücretleri de yine artacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİNE NE KADAR ZAM UYGULANACAK?

Asker Alma Kanunu'nun bedelli askerlik başlıklı 9 uncu maddesine göre; bedelli askerlik tutarı 240.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadardır.

Bu hüküm gereğince bedelli askerlik yapacak kamu personeli dahil birçok vatandaşın bedelli askerlik tutarı Temmuz ayı sonrasında 240.000 *0,188787 = 45.308,8 TL olmuştur.

BEDELLİ ASKERLİK KAÇ GÜN YAPILIYOR?

2011 ve 2014'teki uygulamalarda kışla zorunluluğu yoktu. 2018'deki uygulamada ise askerler 21 gün temel eğitim almışlardı. Son kanuna göre ise yükümlüler bir aylık temel eğitimden geçiyor.

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