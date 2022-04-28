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Özgün 2022 Bekçi alımı tüm illerin kontenjanları İl il bekçilik kontenjan sayısı kaç? ( İstanbul, Ankara, İzmir)
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2022 Bekçi alımı tüm illerin kontenjanları: İl il bekçilik kontenjan sayısı kaç? ( İstanbul, Ankara, İzmir)

Bekçi alımına ilişkin 2022 kontenjan sayısı bilgisi netleşti. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM), 81 ilde görev yapacak 3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımladı. Bekçi adaylarının beklediği 2022 bekçi alımının detayları belli oldu. 2022 bekçi alımı kontenjan sayısının yayınlanması ile İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm illerde kaç bekçi alınacağı da netleşti. Peki, hangi ile kaç bekçi alınacak? İşte il il bekçi alımı sayısı haberimizde...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bekçi alımı 2022 kontenjan sayısı belli oldu: Hangi ile kaç bekçi alınacak? (İstanbul, İzmir, Ankara)
2022 bekçi alımı kontenjanları

Bekçi alımı başvuru kılavuzu ile kontenjanları 2022, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayınlanan 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı başvuru duyurusu ile belli oldu. Haftalardır bekçi adaylarının heyecanla beklediği açıklama geldi. İşte 2022 bekçi alımı il il kontenjan sayısı...

2022 İSTANBUL'DA KAÇ BEKÇİ ALINACAK?

İstanbul'da 2022 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine 700 bekçi alınacak.

2022 ANKARA'DA KAÇ BEKÇİ ALINACAK?

Ankara'da 2022 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine 200 bekçi alınacak.

2022 İZMİR'DE KAÇ BEKÇİ ALINACAK?

İzmir'de 2022 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine 200 bekçi alınacak.

2022 BEKÇİ ALIMI İL İL KONTENJAN SAYISI

2022/1. Dönem olarak Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine en az lise ve dengi okul mezunu 3.250 erkek aday asıl olarak alınacaktır. İşte alımı yapılacak bekçi sayısının il il dağılımı...

2022 BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

BAŞVURU ve SINAV TARİHLERİ

(1) İnternet Üzerinden Ön Başvuru Tarihleri:

a) Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavına internet üzerinden ön başvurular, 28.04.2022 - 13.05.2022 tarihleri arasında saat 17.00’ye kadar https://pa.edu.tr adresi üzerinden adayın e-Devlet kapısı şifresi ile giriş yapmak suretiyle ve ilgili alanların aday tarafından gerekli bilgileri doldurması şeklinde yapılacaktır.

b) e-Devlet kapısı şifresi, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimlik (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi) ibraz edilerek yurt içinde PTT merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.

c) e-Devlet kapısı şifresi yurt dışında elçilik ve konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan dış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir.

d) Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları statüsündeki adayların ön başvuruları Başkanlığımızca yapılacağından, adayların dilekçeleri (adı, soyadı, TC. kimlik no, adres, 2 adet irtibat numarası, mezuniyet durumu) ile şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin ilgili kurumca onaylı örneğini (S.G.K.’ dan alınacak belge) ön başvuru tarihleri arasında 0 312 462 87 29 numaralı faksa göndermeleri gerekmektedir.

UYARI: e-Devlet kapısı şifresi ile internet ortamında başvuru esnasında ilgili haneler doldurularak başvuru işlemi sonuçlandırılacaktır. İnternet ortamında başvurular belirtilen tarihler arasında yapılacaktır. Posta yolu ile veya başvuru tarihi geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

UYARI: 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı başvuruları sınav ücreti yatırıldıktan sonra e-Devlet üzerinden yapılacaktır.

Bekçilik başvuru kılavuzu yayınlandı: İşte 3 bin 250 bekçi alımı başvuru şartları ve tarihleri!
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