Benfica - Porto maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Benfica, Portekiz Premier Lig 7. haftasında Porto ile karşılaşacak. Estadio da Luz’da oynanacak karşılaşmayı Joao Pinheiro yönetecek. Peki, Benfica - Porto maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç detayları.
BENFICA - PORTO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
BENFICA - PORTO MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
BENFİCA
1 Anatolii Trubin
5 Morato
30 Nicolas Otamendi
8 Fredrik Aursnes
10 Orkun Kökçü
20 Joao Mario
61 Florentino
6 Alexander Bah
7 David Neres
27 Rafa Silva
33 Petar Musa
PORTO
99 Diogo Costa
2 Fabio Cardoso
4 David Carmo
18 Wendell
6 Stephen Eustaquio
13 Galeno
17 Ivan Jaime Pajuelo
22 Alan Varela
9 Mehdi Taremi
20 Andre Franco
23 Joao Mario