Benfica - Porto maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Portekiz ekibi Benfica, dünya yıldızı Cristiano Ronaldo’nun takımı Al Nassr ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Benfica, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ı hazırlık maçında 4-1 mağlup etti. Goller 23’ Di Maria, 31’ ve 39’ Gonçalo Ramos (2) 45’ Al Ghannam ve Schjeldurup’dan geldi. Al Nassr, 3 gün önce oynadığı hazırlık maçında da İspanya'nın Celta Vigo takımına 5-0 yenilmişti. Benfica - Al Nassr maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.