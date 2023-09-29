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Benfica - Porto maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Portekiz Premier Lig 7. haftasında Benfica evinde Porto’yu konuk ediyor. Ligde son 5 maçını kaybetmeyen iki takımda liderlik yarışına yara almadan devam etmek istiyor. İki takım arasındaki son 5 karşılaşmada Porto 3, Benfica 2 galibiyet elde etti. Ligde Porto 16 puanla 2. sırada yer alıyor. Benfica ise 15 puanla 3. sırada yer alıyor. Peki, Benfica - Porto maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi, maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.

15:26 . 29/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Benfica - Porto maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Benfica - Porto maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Benfica, Portekiz Premier Lig 7. haftasında Porto ile karşılaşacak. Estadio da Luz’da oynanacak karşılaşmayı Joao Pinheiro yönetecek. Peki, Benfica - Porto maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç detayları.

BENFICA - PORTO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Portekiz Premier Lig 7. hafta Benfica - Porto karşılaşması bu akşam saat 22.15’de başlayacak. Maç
SPOR SMART
ekranlarından naklen yayınlanacak.

BENFICA - PORTO MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

BENFİCA

1 Anatolii Trubin

5 Morato

30 Nicolas Otamendi

8 Fredrik Aursnes

10 Orkun Kökçü

20 Joao Mario

61 Florentino

6 Alexander Bah

7 David Neres

27 Rafa Silva

33 Petar Musa

PORTO

99 Diogo Costa

2 Fabio Cardoso

4 David Carmo

18 Wendell

6 Stephen Eustaquio

13 Galeno

17 Ivan Jaime Pajuelo

22 Alan Varela

9 Mehdi Taremi

20 Andre Franco

23 Joao Mario

BENFICA - PORTO CANLI SKOR

PORTEKİZ PREMİER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

PORTEKİZ PREMİER LİG 7. HAFTA FİKSTÜRÜ





#Benfica
#Porto
#Portekiz Premier Lig
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