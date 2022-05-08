Un, süt, tere yağı kombinasyonuyla: Beşamel sos tarifi

Lazanyanın, mantarın, karnabahar gibi birçok yemeğin üzerini süsleyen beşamel sosun tarifini sizler için hazırladık. İşte, enfes beşamel sos tarifi.

BEŞAMEL SOS TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

-2 yemek kaşığı tereyağı

-2 yemek kaşığı un

-2,5 su bardağı süt

-1/4 çay kaşığı tuz

-1/4 çay kaşığı karabiber

BEŞAMEL SOS TARİFİ YAPILIŞI

1. Beşamel sos için tencereye tereyağını alın. Orta ateşte tereyağını yakmadan eritin.

Beşamel sos için tencereye tereyağını alın. Orta ateşte tereyağını yakmadan eritin. 2. Eriyen tereyağına unu ekleyin ve unun kokusu çıkana kadar kavurun.

Eriyen tereyağına unu ekleyin ve unun kokusu çıkana kadar kavurun. 3. Un kavrulduktan sonra sütü azar azar ekleyerek çırpıcı ile karıştırın.

Un kavrulduktan sonra sütü azar azar ekleyerek çırpıcı ile karıştırın. 4. Pürüzsüz bir kıvam alınca geri kalan sütü de ekleyin.

Pürüzsüz bir kıvam alınca geri kalan sütü de ekleyin. 5. Sürekli karıştırarak sos kıvam alıncaya kadar pişirin. Son olarak tuz ve karabiber ekleyin.

Sürekli karıştırarak sos kıvam alıncaya kadar pişirin. Son olarak tuz ve karabiber ekleyin. 6. Biraz daha karıştırın ve ocaktan alın.

Biraz daha karıştırın ve ocaktan alın. 7. Ve beşamel sosunuz hazır.

BEŞAMEL SOS TARİFİNİN PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?

Beşamel sos tarifini hazırlama süresi 10 dakika, pişirme süresi 10 dakikadır.





BEŞAMEL SOS TARİFİ NASIL YAPILIR?

Beşamel sos yapmak çok kolay, bunun için gerekli olan malzemeleri öncelikle hazırlayın. Tencereye tereyağını alın ve yakmadan eritin. Eriyen tereyağına unu ekleyin ve unun kokusu çıkana kadar kavurun. Un kavrulduktan sonra sütü azar azar ekleyerek çırpıcı yardımıyla pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar karıştırın. Sos kıvam alıncaya kadar pişirin ve tuz ile karabiber ekleyerek yemeklerinizde kullanın.

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ARTAN BEŞAMEL SOSLA NE YAPILIR?

Beşamel soslu ile leziz mi leziz yemekler hazırladınız ama sosunuz arttı, ne yapsam diyorsanız işte bu noktada size yepyeni yemek fikirleri verelim isteriz. Et yemekleri, makarna, tavuk yemekleri ve sebze yemekleri ile müthiş uyumu sayesinde girdiği her yemeğe lezzet katan beşamel soslu tarifleri mutlaka denemelisiniz.

BEŞAMEL SOS KALORİ DEĞERİ

Beşamel sosun kalori değeri 67/kcal'dir.

BEŞAMEL SOS TARİFİNİN PÜF NOKTASI

Beşamel sos yaparken tereyağını kısık ateşte yakmayacak bir şekilde eritin. Unu kavurduktan sonra sütü 2-3 sefer de azar azar ekleyin ve pürüzsüz bir kıvam almasını sağlayın. Beşamel sosunuz ilk etapta çok akışkan olsa da soğudukça koyulaşacaktır. Çok koyu olan beşamel sosu da süt ilavesi ile açabilirsiniz. Dilerseniz beşamel sosu önceden hazırlayıp üzerine değecek şekilde streçleyip buzdolabında bekletebilirsiniz.

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