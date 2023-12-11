Beşiktaş Kulübü üst üste alınan kötü sonuçların ardından kadroda radikal bir karara gitti. Siyah-beyazlı ekipte 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı. Peki, Beşiktaş’ta hangi futbolcular kadro dışı bırakıldı? Detaylar haberimizde.
BEŞİKTAŞ’TA HANGİ FUTBOLCULAR KADRO DIŞI BIRAKILDI, NEDEN?
Beşiktaş Kulübü üst üste alınan kötü sonuçların ardından kadroda radikal bir karara gitti. Siyah-beyazlı ekipte 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Futbol A Takımımızdan 5 oyuncumuz kadro dışı bırakılmıştır. Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba; Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana'nın performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıklamıştır. Yeni kadro yapılanmasıyla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."