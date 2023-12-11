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Beşiktaş’ta 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı: Jean Onana, Eric Bailly, Rachid Ghezzal…

Trendyol Süper Lig’de kötü gidişatına sürdüren Beşiktaş’ta 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı. Alınan 3-1’lik Fenerbahçe yenilgi sonrası siyah-beyazlılar kadroda köklü değişikliğe gidiyor.Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba’nın raporu doğrultusunda 5 isim performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakıldı. Peki, Beşiktaş’ta hangi futbolcular kadro dışı bırakıldı? İşte detaylar.

12:06 - 11/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 12:07 - 11/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Trendyol Süper Lig’de kötü gidişatını sürdüren Beşiktaş’ta 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı.
Trendyol Süper Lig’de kötü gidişatını sürdüren Beşiktaş’ta 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı.

Beşiktaş Kulübü üst üste alınan kötü sonuçların ardından kadroda radikal bir karara gitti. Siyah-beyazlı ekipte 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı. Peki, Beşiktaş’ta hangi futbolcular kadro dışı bırakıldı? Detaylar haberimizde.

BEŞİKTAŞ’TA HANGİ FUTBOLCULAR KADRO DIŞI BIRAKILDI, NEDEN?

Beşiktaş Kulübü üst üste alınan kötü sonuçların ardından kadroda radikal bir karara gitti. Siyah-beyazlı ekipte 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı.

Beşiktaş’ta 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A Takımımızdan 5 oyuncumuz kadro dışı bırakılmıştır. Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba; Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana'nın performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıklamıştır. Yeni kadro yapılanmasıyla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

BEŞİKTAŞ SÜPER LİG 16. HAFTASINDA KİMLE OYNAYACAK?

Trendyol Süper Lig 16. haftasında Beşiktaş deplasmanda
Çaykur Rizespor
ile oynayacak. Karşılaşma
18 Aralık Pazartesi günü saat 20.00
'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

Beşiktaş - Fenerbahçe maç özetini izlemek için

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU




#Beşiktaş
#Trendyol Süper Lig
#Samet Aybaba
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