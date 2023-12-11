Trendyol Süper Lig 9. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş'ı konuk etti. Maç Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Beşiktaş'ta Mert Günok dakika 30'da kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Goller dakika 26' ve 82' Mauro Icardi (2), 69' Alex Oxlade-Chamberlain'den geldi. Galatasaray bu sonuçla ligde sekizinci galibiyetini alarak 25 puanla maç fazlasıyla liderliği devraldı. Beşiktaş ise 3. mağlubiyetini alarak 16 puanla 4. sırada yer aldı. Galatasaray - Beşiktaş maç özetini izlemek ve Trendyol Süper Lig güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.