üst üste alınan kötü sonuçların ardından kadroda 5 futbolcunun biletini kesti. Siyah-beyazlı ekipte performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle 5 futbolcu kadro dışı kaldı. Bu oyuncular arasında Jean Onana da yer alıyor. Fransız ekibi Lens'ten 4 milyon 37 bin 500 Euro bonservis bedeliyle siyah-beyazlılara transfer olan Onana,

'de sadece 12 dakika süre buldu. Peki, Beşiktaş’ta hangi futbolcular kadro dışı bırakıldı? Detaylar haberimizde.