|
Özgün

Beşiktaş’ta performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzluk nedeniyle 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı

Trendyol Süper Lig’de kötü gidişatına sürdüren Beşiktaş’ta 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı. Alınan 3-1’lik Fenerbahçe yenilgi sonrası siyah-beyazlılar kadroda köklü değişikliğe gidiyor.Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba’nın raporu doğrultusunda 5 isim performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakıldı. Peki, Beşiktaş’ta hangi futbolcular kadro dışı bırakıldı? İşte detaylar.

14:20 - 11/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 14:20 - 11/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Trendyol Süper Lig’de kötü gidişatını sürdüren Beşiktaş’ta 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı.
Trendyol Süper Lig’de kötü gidişatını sürdüren Beşiktaş’ta 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı.
üst üste alınan kötü sonuçların ardından kadroda 5 futbolcunun biletini kesti. Siyah-beyazlı ekipte performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle 5 futbolcu kadro dışı kaldı. Bu oyuncular arasında Jean Onana da yer alıyor. Fransız ekibi Lens'ten 4 milyon 37 bin 500 Euro bonservis bedeliyle siyah-beyazlılara transfer olan Onana,
'de sadece 12 dakika süre buldu. Peki, Beşiktaş’ta hangi futbolcular kadro dışı bırakıldı? Detaylar haberimizde.

BEŞİKTAŞ’TA HANGİ FUTBOLCULAR KADRO DIŞI BIRAKILDI, NEDEN?

Beşiktaş Kulübü üst üste alınan kötü sonuçların ardından kadroda radikal bir karara gitti. Siyah-beyazlı ekipte 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı.

Beşiktaş’ta 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A Takımımızdan 5 oyuncumuz kadro dışı bırakılmıştır. Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba; Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana'nın performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıklamıştır. Yeni kadro yapılanmasıyla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

SÜPER LİG'DE SADECE 12 DAKİKA OYNADI, KADRO DIŞI KALDI

Beşiktaş'ta performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle 5 futbolcu kadro dışı kaldı. Bu oyuncular arasında Jean Onana da yer alıyor. Fransız ekibi Lens'ten 4 milyon 37 bin 500 Euro bonservis bedeliyle siyah-beyazlılara transfer olan Onana, Süper Lig'de sadece 12 dakika süre buldu.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 3-1 kaybeden ve zirveyle arasındaki puan farkı 14'e yükselen Beşiktaş'ta kadro yapılanmasına dair radikal kararlar alınmaya başladı. Siyah-beyazlı kulüp, Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana'nın performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Onana dikkat çekti

Kadro dışı kalan futbolcular arasında en dikkat çeken oyuncu ise Jean Onana oldu. Sezon başında Fransız temsilcisi Lens'ten 4 milyon 37 bin 500 Euro'luk bedelle 4 yıllığına Beşiktaş'a imza atan Onana, fazla forma şansı bulamadan kadro dışı bırakıldı. 23 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de toplam 12 dakika sahada kaldı. Kamerunlu oyuncu, Karagümrük, Pendikspor ve Başakşehir maçlarında 1'er dakika, Gaziantep FK mücadelesinde de 9 dakika görev aldı.

Bu kulvarda gol ya da asisti olmayan Jean Onana, Konferans Ligi eleme ve grup aşamalarında ise 6 karşılaşmada 176 dakika top koşturdu.

Transferinden önce Aboubakar ile görüştüğünü söylemişti

Onana, Beşiktaş'a transferinden önce Vincent Aboubakar ile görüştüğünü aktarmıştı. Kulübün sosyal medya hesabına konuşan Jean Onana, "Bana Beşiktaş'ın hedefleri olan bir kulüp olduğunu söyledi. Kendisi aynı zamanda milli takımda benim kaptanım. Beşiktaş hakkında söylediği iyi şeylerden motive oldum. Türkiye'de bir zorluk yaşayacağımı sanmıyorum. Tüm enerjimle oynamak istiyorum. Kazanmak istiyorum, çünkü ben kazanmak için buradayım" ifadelerini kullanmıştı.

Kamerunlu oyuncunun, siyah-beyazlılara transfer sürecinde görüştüğü Aboubakar da kadro dışı bırakılan futbolcular arasında yer aldı.

BEŞİKTAŞ'IN MAÇI NE ZAMAN, SÜPER LİG 16. HAFTASINDA KİMLE OYNAYACAK?

Trendyol Süper Lig 16. haftasında Beşiktaş deplasmanda
Çaykur Rizespor
ile oynayacak. Karşılaşma
18 Aralık Pazartesi günü saat 20.00
'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

Beşiktaş - Fenerbahçe maç özetini izlemek için

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU




#Beşiktaş
#Trendyol Süper Lig
#Samet Aybaba
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
100 bin taşeron 2. torba yasayı bekliyor! Taşeron işçiye kadro ne zaman verilecek, çıktı mı? Gözler torba yasa kanun teklifinde