2024 BESYO tercihleri için tarih araştırmaları devam ediyor. BESYO tercihlerinde öğretmenlik programları için Y-TYT'de en düşük 800 bininci sırada olma şartı aranacak. Peki, BESYO tercihleri ne zaman başlayacak?

BESYO TERCİHLERİ NE ZAMAN?

BESYO tercih tarihleri 2024 henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında yer vereceğiz.

BESYO YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILACAK?

Merkezi yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına; puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirileceklerdir. 2024 yılında yapılacak merkezi yerleştirmede, 2024 yılı için hesaplanmış yerleştirme puanları kullanılacaktır.

Adaylar Yerleştirme Puanlarına (YP) göre en yüksek puandan başlamak üzere en düşük puana doğru sıralanacaktır. En yüksek YP'e sahip adaydan başlayarak ve adayların tercih sırası esas alınarak yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecektir.







