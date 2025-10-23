BİLSEM SINAV TAKVİMİ 2025: BİLSEM başvuruları ne zaman, ön değerlendirme sınavı ne zaman yapılacak?

BİLSEM takvimi 2026 için gözler Milli Eğitim Bakanlığı’na çevrildi. Bilim ve Sanat Merkezleri’ne (BİLSEM) öğrenci alım sürecine ilişkin başvuru tarihleri, ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme aşamaları binlerce öğrenci ve veli tarafından merakla bekleniyor. Her yıl olduğu gibi 2026’da da üstün yetenekli öğrencilerin belirlenmesi amacıyla yapılacak sınav takvimi MEB tarafından duyurulacak.
Binlerce öğrenci ve velinin gözü BİLSEM başvuru takviminde! Her yıl düzenli olarak yapılan Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama süreci için hazırlıklar başladı. 2026 yılı başvuruları, ön değerlendirme sınavı ve bireysel değerlendirme tarihleri büyük merak konusu. Peki, 2026 BİLSEM başvuruları ne zaman başlayacak, takvim belli oldu mu?
BİLSEM TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?
Geçtiğimiz sene takvim 23-25 Ekim 2024 tarihlerinde "İl tanılama sınav komisyonlarının oluşturulması" ile başlamıştı. Bu sene henüz BİLSEM takvimi ve kılavuzu yayınlanmadı. Önümüzdeki günler içerisinde yeni takvimin yayınlanması bekleniyor.
BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME SINAVI NE ZAMAN?
Geçtiğimiz yıl ön değerlendirme uygulama randevuları 25 Kasım- 06 Aralık 2024 tarihleri aralığında oluşturulmuş olup, ön değerlendirme uygulamaları ise 21 Aralık 2024 - 23 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Bu sene de randevu ve sınav oturumlarının benzer tarihlerde uygulanması bekleniyor.
Kılavuz ve takvim yayınladıktan sonra 2026 tarihleri haberimiz içerisine eklenecektir.