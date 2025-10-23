BİLSEM SINAV TAKVİMİ 2025: BİLSEM başvuruları ne zaman, ön değerlendirme sınavı ne zaman yapılacak?

Binlerce öğrenci ve velinin gözü BİLSEM başvuru takviminde! Her yıl düzenli olarak yapılan Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama süreci için hazırlıklar başladı. 2026 yılı başvuruları, ön değerlendirme sınavı ve bireysel değerlendirme tarihleri büyük merak konusu. Peki, 2026 BİLSEM başvuruları ne zaman başlayacak, takvim belli oldu mu?