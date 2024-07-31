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Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü trafiğe ne zaman açılacak? Tünelin yeniden açılacağı tarih belli oldu

Bolu Dağı Tünelinin uzatılması çalışmaları nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Abant ile Kaynaşlı gişeleri arasındaki 23 kilometrelik güzergahın İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı. Sürücüler Abant gişelerinden D-100 karayoluna yönlendiriliyor. Peki, Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü trafiğe açıldı mı, ne zaman açılacak? İşte konuyla ilgili son yapılan açıklama...

13:23 - 31/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Bolu Dağı Tüneli
Bolu Dağı Tüneli

Anadolu Otoyolunun Bolu Dağı Tünelinin Ankara yönündeki tüp geçtiğimiz yıl heyelan riskine karşı 90 metre uzatıldı. Tüpün İstanbul yönünün de 67 metre uzatılması için yapılacak çalışmalar nedeniyle Bolu Dağı Tünelinin İstanbul yönü sabah saatlerinde ulaşıma kapatıldı.

Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü trafiğe ne zaman açılacak?

Tünel tüpünün uzatılması ve viyadüklerde yapılacak derz çalışmaları nedeniyle Anadolu Otoyolunun Abant ile Kaynaşlı gişeleri arasında kalan 23 kilometrelik güzergahın 19 Eylül'e kadar kapalı kalması bekleniyor.

ALTERNATİF YOL GÜZERGAHLARI

Karayolları ekipleri ve polis ekipleri Anadolu Otoyolunun Abant gişeleri mevkiinde dubalarla ayrılan yolda sürücüleri D-100 karayoluna yönlendirdi. Abant gişelerinden D-100 karayoluna giden sürücüler daha sonra Kaynaşlı gişelerinden tekrar otoyola bağlanabilecekler.



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