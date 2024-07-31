Anadolu Otoyolunun Bolu Dağı Tünelinin Ankara yönündeki tüp geçtiğimiz yıl heyelan riskine karşı 90 metre uzatıldı. Tüpün İstanbul yönünün de 67 metre uzatılması için yapılacak çalışmalar nedeniyle Bolu Dağı Tünelinin İstanbul yönü sabah saatlerinde ulaşıma kapatıldı.

Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü trafiğe ne zaman açılacak?

Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü trafiğe ne zaman açılacak?

Tünel tüpünün uzatılması ve viyadüklerde yapılacak derz çalışmaları nedeniyle Anadolu Otoyolunun Abant ile Kaynaşlı gişeleri arasında kalan 23 kilometrelik güzergahın 19 Eylül'e kadar kapalı kalması bekleniyor.