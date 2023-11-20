Bolu’da okullar tatil olacak mı?
Bolu'da okullar tatil mi?
Bolu Valiliği, hava şartları nedeniyle pazartesi günü il genelinde eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini açıklamıştı. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"İlimiz genelinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü ilimiz genelinde tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 20 Kasım 2023 tarihinde 1 gün idari izinli sayılacaktır."
21 Kasım 2023 Bolu'da kar tatili edildi mi?
Bolu’da merkez ve ilçelerinde okulların tatil edilmesine ilişkin valilikten henüz resmi bir açıklama gelmedi.