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Bolu’da yarın okullar tatil mi? Öğrenciler MEB ve Valilik son dakika açıklamasına odaklandı

Bolu’da okulların tatil olup olmadığı, öğrenci ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle çok sayıda okullar tatil edildi. Öğrenciler yarın okul var mı, tatil mi? Bolu’da okullar tatil edildi mi, Bolu’da Valiliğinden açıklama var mı? sorularına yanıt aramaya başladı.

14:03 - 20/11/2023 الإثنين
Güncelleme: 14:15 - 20/11/2023 الإثنين
Yeni Şafak
Bolu’da okullar tatil olacak mı?

Bolu’da okullar tatil olacak mı?

Son günlerde kentte etkili olan kar yağışı ve fırtına sonrasında
’da 21 Kasım Salı okullar tatil mi sorusu merak konusu oldu. Peki, Bolu’da okullar tatil mi? 21 Kasım Salı Bolu’da kar tatili var mı? İşte merak edilenler...

Bolu'da okullar tatil mi?

Bolu Valiliği, hava şartları nedeniyle pazartesi günü il genelinde eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini açıklamıştı. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İlimiz genelinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü ilimiz genelinde tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 20 Kasım 2023 tarihinde 1 gün idari izinli sayılacaktır."

21 Kasım 2023 Bolu'da kar tatili edildi mi?

Bolu’da merkez ve ilçelerinde okulların tatil edilmesine ilişkin valilikten henüz resmi bir açıklama gelmedi.



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Erzurum’da okullar tatil mi? Erzurum’da yarın okullar tatil olacak mı? İşte son açıklamalar...