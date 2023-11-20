Zonguldak başta olmak üzere birçok ilde sağanak yağış, fırtına ve kar etkili oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün çok sayıda ilde okullar tatil olurken, "Zonguldak’ta yarın okullar tatil mi? 21 Kasım Salı Zonguldak’ta yarın okullar tatil olacak mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...