Borsada en çok kazandıranlar ve kaybettirenler: Borsa İstanbul son durum

BIST 100 endeksi, en düşük 8.642,18 ve en yüksek 8.921,64 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,31 değer kazanarak 8.908,47 puandan tamamladı. Peki Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler hangileri?

Borsada en çok kaybettirenler hisseler hangisi? İşte detaylar.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 0,41 değer kazanarak 10.014,44 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 2,01 yükselişle 8.791,72 puan, Sanayi Endeksi 1,40 artışla 12.062,77 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 2,29 kazançla 12.476,38 puan oldu.

Hisseler arasında en çok değer kaybedenler

En çok kazandıran ve kayberttiren hisseler hangileri? Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 19,03 ile Europower Enerji oldu. Europower Enerji’yi, yüzde 15,23 ile Yeo Teknoloji Enerji, yüzde 14,08 ile Astor Enerji izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 7,96 ile Türkiye Halk Bankası, yüzde 6,22 ile Otokar, yüzde 6,14 ile Kardemir (D) olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler hangileri?

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 467 milyar 40 milyon lirayla Garanti BBVA, 438 milyar 456 milyon lirayla Koç Holding ve 380 milyar 880 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.







