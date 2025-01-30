UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta bu akşam oynanacak maçlarla tamamlanacak. Gecenin dikkat çeken mücadelelerinden biri de Braga ile Lazio arasındaki karşılaşma olacak. Futbolseverleri ekrana kilitleyecek Braga Lazio mücadelesinin hangi kanalda canlı izleneceği ve canlı yayın linkini yazımızda paylaşıyoruz.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde 8. ve son hafta maçları yarın oynanacak. Organizasyondaki Türk temsilcilerinden Galatasaray, Hollanda ekiplerinden Ajax ile, Beşiktaş da Twente ile deplasmanda karşılaşacak. Fenerbahçe de Danimarka temsilcisi Midtjylland'a konuk olacak. Galatasaray, rakibini mağlup etmesi veya berabere kalması durumunda ligi ilk 8'de tamamlamak adına diğer maçların sonuçlarını bekleyecek. Sarı-kırmızılılar galip gelemediği durumda ise son 16 için play-off turu oynayacak. Beşiktaş ve Fenerbahçe de rakiplerini yenmesi halinde ilk 24 içinde yer alarak play-off oynamaya hak kazanacak. Avrupa Ligi'nin son haftasında yapılacak tüm karşılaşmalar TSİ 23.00'te başlayacak.