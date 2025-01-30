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Braga Lazio maçı hangi kanalda canlı izlenecek?

Braga Lazio maçı hangi kanalda canlı izlenecek?

21:0730/01/2025, Perşembe
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Braga Lazio maçı canlı yayın bilgileri
Braga Lazio maçı canlı yayın bilgileri

UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam Braga ile Lazio karşı karşıya geliyor. 8. ve son hafta mücadelesinde lider Lazio deplasmanda karşılaşacağı Braga'yı yenerek zirvedeki yerini korumak istiyor. Peki Braga Lazio maçı hangi kanalda canlı izlenecek? İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgileri.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta bu akşam oynanacak maçlarla tamamlanacak. Gecenin dikkat çeken mücadelelerinden biri de Braga ile Lazio arasındaki karşılaşma olacak. Futbolseverleri ekrana kilitleyecek Braga Lazio mücadelesinin hangi kanalda canlı izleneceği ve canlı yayın linkini yazımızda paylaşıyoruz.


BRAGA LAZİO MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?


Bu akşam sat 23.00'da başlayacak Braga-Lazio mücadelesi TRT'nin dijital platformu
Tabii Spor 6
kanalından
canlı
izlenebilecek.


AVRUPA LİGİ'NDE 8. HAFTA HEYECANI


UEFA Avrupa Ligi'nde 8. ve son hafta heyecanı, bu akşam oynanacak maçlarla yaşanacak.


Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde 8. ve son hafta maçları yarın oynanacak. Organizasyondaki Türk temsilcilerinden Galatasaray, Hollanda ekiplerinden Ajax ile, Beşiktaş da Twente ile deplasmanda karşılaşacak. Fenerbahçe de Danimarka temsilcisi Midtjylland'a konuk olacak. Galatasaray, rakibini mağlup etmesi veya berabere kalması durumunda ligi ilk 8'de tamamlamak adına diğer maçların sonuçlarını bekleyecek. Sarı-kırmızılılar galip gelemediği durumda ise son 16 için play-off turu oynayacak. Beşiktaş ve Fenerbahçe de rakiplerini yenmesi halinde ilk 24 içinde yer alarak play-off oynamaya hak kazanacak. Avrupa Ligi'nin son haftasında yapılacak tüm karşılaşmalar TSİ 23.00'te başlayacak.


UEFA Avrupa Ligi'nde 8. hafta karşılaşmalarının (TSİ) programı şu şekilde:

23.00 Ajax - Galatasaray

23.00 Roma - Eintracht Frankfurt

23.00 Athletic Club - Viktoria Plzen

23.00 Dinamo Kiev - RFS

23.00 Midtjylland - Fenerbahçe

23.00 Twente - Beşiktaş

23.00 Ferencvaros - AZ Alkmaar

23.00 FCSB - Manchester United

23.00 Maccabi Tel-Aviv - Porto

23.00 Nice - Bodo/Glimt

23.00 Olympiacos - Karabağ

23.00 Lyon - Ludogorets

23.00 Rangers - Union SG

23.00 Real Sociedad - PAOK

23.00 Anderlecht - Hoffenheim

23.00 Braga - Lazio

23.00 Slavia Prag - Malmö

23.00 Tottenham - Elfsborg




#Lazio
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