UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam Braga ile Lazio karşı karşıya geliyor. 8. ve son hafta mücadelesinde lider Lazio deplasmanda karşılaşacağı Braga'yı yenerek zirvedeki yerini korumak istiyor. Peki Braga Lazio maçı hangi kanalda canlı izlenecek? İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgileri.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta bu akşam oynanacak maçlarla tamamlanacak. Gecenin dikkat çeken mücadelelerinden biri de Braga ile Lazio arasındaki karşılaşma olacak. Futbolseverleri ekrana kilitleyecek Braga Lazio mücadelesinin hangi kanalda canlı izleneceği ve canlı yayın linkini yazımızda paylaşıyoruz.
BRAGA LAZİO MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
AVRUPA LİGİ'NDE 8. HAFTA HEYECANI
UEFA Avrupa Ligi'nde 8. ve son hafta heyecanı, bu akşam oynanacak maçlarla yaşanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde 8. ve son hafta maçları yarın oynanacak. Organizasyondaki Türk temsilcilerinden Galatasaray, Hollanda ekiplerinden Ajax ile, Beşiktaş da Twente ile deplasmanda karşılaşacak. Fenerbahçe de Danimarka temsilcisi Midtjylland'a konuk olacak. Galatasaray, rakibini mağlup etmesi veya berabere kalması durumunda ligi ilk 8'de tamamlamak adına diğer maçların sonuçlarını bekleyecek. Sarı-kırmızılılar galip gelemediği durumda ise son 16 için play-off turu oynayacak. Beşiktaş ve Fenerbahçe de rakiplerini yenmesi halinde ilk 24 içinde yer alarak play-off oynamaya hak kazanacak. Avrupa Ligi'nin son haftasında yapılacak tüm karşılaşmalar TSİ 23.00'te başlayacak.
23.00 Ajax - Galatasaray
23.00 Roma - Eintracht Frankfurt
23.00 Athletic Club - Viktoria Plzen
23.00 Dinamo Kiev - RFS
23.00 Midtjylland - Fenerbahçe
23.00 Twente - Beşiktaş
23.00 Ferencvaros - AZ Alkmaar
23.00 FCSB - Manchester United
23.00 Maccabi Tel-Aviv - Porto
23.00 Nice - Bodo/Glimt
23.00 Olympiacos - Karabağ
23.00 Lyon - Ludogorets
23.00 Rangers - Union SG
23.00 Real Sociedad - PAOK
23.00 Anderlecht - Hoffenheim
23.00 Slavia Prag - Malmö
23.00 Tottenham - Elfsborg