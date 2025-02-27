Mübarek Ramazan-ı Şerif yaklaşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 dini günler takvimini daha önce paylaşmıştı. Müslümanlar, oruç ibadetini yerine getirecekleri tarihleri gündemine aldı. 2025 Ramazan kaç gün? Ramazan ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

2025 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif, 2024 yılında Mart ve Nisan ayları arasında idrak edilecek.

Ramazan ayı bu yıl 1 Mart Cumartesi günü başlıyor. Müslümanların oruçlu geçireceği ilk gün Pazartesi günü olurken 29 Şubat Cuma gecesini, Cumartesiye bağlayan gece ilk sahura uyanılacak.

Oruç ibadeti, 29 Mart 2025 Cumartesi gününe kadar sürecek. Müslümanlar için ayrıca önemli olan Kadir Gecesi 26 Mart gününe denk geliyor.

2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2025 Ramazan Bayramı 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek.

2025 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

Ramazan Başlangıcı : 1 Mart 2025 Cumartesi

Kadir Gecesi : 26 Mart 2025 Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Günü : 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü : 31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü : 01 Nisan 2025 Salı

Arefe Günü (Arafat Günü ) : 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramının 1. Günü : 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramının 2. Günü : 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramının 3. Günü : 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramının 4. Günü : 9 Haziran 2025 Pazartesi

Hicri Yılbaşı (1446 Yılı) : 26 Haziran 2025 Perşembe

Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi

Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba

Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar

Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe







