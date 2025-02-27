İslam dünyasının heyecanla beklediği Ramazan ayına yalnızca birkaç gün kaldı. İslam dünyasında manevi huzur ve heyecanla beklenen 11 ayın sultanı Ramazan ayı 1 Mart tarihinde başlayacak. Ramazan ayının ardından ise üç gün sürecek bayram başlayacak. Peki, 2025 Ramazan kaç gün sürecek? Ramazan ne zaman bitecek? İşte detaylar...
Mübarek Ramazan-ı Şerif yaklaşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 dini günler takvimini daha önce paylaşmıştı. Müslümanlar, oruç ibadetini yerine getirecekleri tarihleri gündemine aldı. 2025 Ramazan kaç gün? Ramazan ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?
2025 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif, 2024 yılında Mart ve Nisan ayları arasında idrak edilecek.
Ramazan ayı bu yıl 1 Mart Cumartesi günü başlıyor. Müslümanların oruçlu geçireceği ilk gün Pazartesi günü olurken 29 Şubat Cuma gecesini, Cumartesiye bağlayan gece ilk sahura uyanılacak.
Oruç ibadeti, 29 Mart 2025 Cumartesi gününe kadar sürecek. Müslümanlar için ayrıca önemli olan Kadir Gecesi 26 Mart gününe denk geliyor.
2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2025 Ramazan Bayramı 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek.
2025 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba
Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe
Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar
Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe
Ramazan Başlangıcı : 1 Mart 2025 Cumartesi
Kadir Gecesi : 26 Mart 2025 Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Günü : 30 Mart 2025 Pazar
Ramazan Bayramı 2. Günü : 31 Mart 2025 Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Günü : 01 Nisan 2025 Salı
Arefe Günü (Arafat Günü ) : 5 Haziran 2025 Perşembe
Kurban Bayramının 1. Günü : 6 Haziran 2025 Cuma
Kurban Bayramının 2. Günü : 7 Haziran 2025 Cumartesi
Kurban Bayramının 3. Günü : 8 Haziran 2025 Pazar
Kurban Bayramının 4. Günü : 9 Haziran 2025 Pazartesi
Hicri Yılbaşı (1446 Yılı) : 26 Haziran 2025 Perşembe
Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi
Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba
Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar
Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe