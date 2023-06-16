Bucaspor 1928 0-3 Şanlıurfaspor Maç Özeti İzle (VİDEO)

Türkiye 2. Lig Play-off finalinde Şanlıurfaspor ve Bucaspor 1928 karşı karşıya gelecek. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Zorbay Küçük düdük çalacak. Tek maç üzerinden oynanacak finalde 90 dakikayı galip tamamlayan takım Play-Off şampiyonu olarak Spor Toto 1. Lig'e yükselecek. Peki Şanlıurfaspor - Bucaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç kadrosu, muhtemel 11’ler ve maç yayın bilgisi.