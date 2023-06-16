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Şanlıurfaspor Bucaspor'u 3-0 mağlup ederek Spor Toto 1. Lig'e yükseldi

TFF 2. Lig play-off final maçında Bucaspor ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi. Maçtan 3-0 galip gelen Şanlıurfaspor Spor Toto 1. Lig’e yükseldi. Goller dakika 36’ Behlül Aydın, 52’ ve 56’ Mert Çapar’dan geldi. Bucaspor 1928 - Şanlıurfaspor maç özeti için haberimize bakabilirsiniz.

09:52 . 16/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Bucaspor 1928 0-3 Şanlıurfaspor Maç Özeti İzle (VİDEO)

Bucaspor 1928 0-3 Şanlıurfaspor Maç Özeti İzle (VİDEO)

TFF 2. Lig play-off final maçında Bucaspor ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Şanlıurfaspor 3-0 kazanarak Spor Toto 1. Lig’e yükseldi. İşte özet.

BUCASPOR 1928 0-3 ŞANLIURFASPOR MAÇ ÖZETİ

Bucaspor 1928 - Şanlıurfaspor maç özetini izlemek için

SPOR TOTO 1. LİG'E YÜKSELEN ŞANLIURFASPOR KUPASINI KALDIRDI

TFF 2. Lig Play-off Final müsabakasında Konya’da Bucaspor 1928’i 3-0 mağlup ederek Spor Toto 1. Lig’e yükselen Şanlıurfaspor, maç sonrası düzenlenen törenle kupasını aldı.

TFF 2. Lig Play-off Final maçında Şanlıurfaspor, Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda Bucaspor 1928’i 3-0 mağlup ederek mutlu sona ulaştı. Maçın ardından sarı-yeşilli futbolcu ve taraftarlar büyük sevinç yaşarken, Bucaspor 1928 cephesi üzüntüye boğuldu. Şanlıurfaspor, maç sonrası düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını coşkuyla kaldırdı. Futbolcuların sevinçlerine aileleri de eşlik etti.

Bu sonuçla Şanlıurfaspor, Kocaelispor ve Çorum FK’nın ardından Spor Toto 1. Lig’e yükselen 3. takım oldu.


#Bucaspor 1928
#Şanlıurfaspor
#TFF 2. Lig
#Spor Toto 1. Lig
17 dakika önce
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Şanlıurfaspor Bucaspor'u 3-0 mağlup ederek Spor Toto 1. Lig'e yükseldi