Bucaspor 1928 0-3 Şanlıurfaspor Maç Özeti İzle (VİDEO)
TFF 2. Lig play-off final maçında Bucaspor ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Şanlıurfaspor 3-0 kazanarak Spor Toto 1. Lig’e yükseldi. İşte özet.
BUCASPOR 1928 0-3 ŞANLIURFASPOR MAÇ ÖZETİ
SPOR TOTO 1. LİG'E YÜKSELEN ŞANLIURFASPOR KUPASINI KALDIRDI
TFF 2. Lig Play-off Final müsabakasında Konya’da Bucaspor 1928’i 3-0 mağlup ederek Spor Toto 1. Lig’e yükselen Şanlıurfaspor, maç sonrası düzenlenen törenle kupasını aldı.
TFF 2. Lig Play-off Final maçında Şanlıurfaspor, Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda Bucaspor 1928’i 3-0 mağlup ederek mutlu sona ulaştı. Maçın ardından sarı-yeşilli futbolcu ve taraftarlar büyük sevinç yaşarken, Bucaspor 1928 cephesi üzüntüye boğuldu. Şanlıurfaspor, maç sonrası düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını coşkuyla kaldırdı. Futbolcuların sevinçlerine aileleri de eşlik etti.
Bu sonuçla Şanlıurfaspor, Kocaelispor ve Çorum FK’nın ardından Spor Toto 1. Lig’e yükselen 3. takım oldu.