Bugün Emekli Olursam Ne Kadar Maaş Alırım?

Emekli maaşının hesaplanmasında çalışan statüsü ve üç döneme ayrılan SGK prim ödeme zamanları vardır.

Emekli Maaşı Hesaplama Formülü Nedir?

Emekli maaşı hesaplanmasında çalışan kişi her seneye ait olan SGK prim tutarını emekli aylığını talep edeceği zamana kadar güncelleme katsayısı güncellenmesiyle ödemesidir. Böylece bulunan ortalama aylık kazanç aylık bağlama oranı ile çarpılır ve emekli maaşı hesaplanmış olur. 2000 yılı ocak ayı ile 2008 yılı ekim ayı arasındaki güncelleme katsayısında büyüme oranının tamamı göz önüne alınırken 2008 yılı ekim ayı sonrasında güncelleme katsayısı büyüme hızının yalnızca %30’u göz önünde bulundurulur. Bu sebeple 2008 yılı ekim ayından sonra ödenen SGK primlerinin daha az oranla emekli maaşına etki ettiği söylenebilir.

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Emekli Maaşı Hesaplanmasında Güncelleme Katsayısı Nedir?

Emekli güncelleme katsayısı her sene aralık ayında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenir. Bu güncelleme katsayısı tüketici fiyatlarındaki genel indeksin değişim oranının tamamı ile sabit fiyatlardaki gayri safi hasılanın gelişme hızının %30’unn toplamına eklenmesi ile elde edilen değerdir.

Emekli Maaşı Artırılabilir Mi?

Emekli maaşında artış görülmesi için SGK prim ödemesinin artırılması gerekir. Türkiye’de yaşayan vatandaşların ödediği tüm SGK primleri yıl bazlı değerlendirmeye alındığı için uzun süre yüksek SGK primi ödendiği takdirde emekli maaşı o oranda artış göstermiş olur.

Emekli Maaşı Kanunu Var Mıdır?

Emekli maaşı kanunu 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortaları Kanunu olarak bilinir. Emeklilik sistemi ile alakalı olan tüm düzenlemeler Türkiye’de bu kanun ile yapılıyor. Bu kanun ile emeklilik ile alakalı tüm konular tek bir çatı altında toplanmış oldu.

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Emeklilik Yaşı ve Prim Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Emeklilik yaşı 01.05.2008 tarihinden önce sigorta girişi olan kişiler için sigorta giriş tarihidir. Fakat bu tarihten sonra sigortası başlayan kişiler için emeklilik yaşı prim gün sayısının doldurulmasıdır. Örnek vermek gerekirse 01.05.2008 yılından sonra tam 18 yaşını doldurduktan sonra sigorta girişi yapılmış olan bir kadın çalışan (4A) 7200 prim gün sayısını doldurması gerekir. Bu durumda 58 yaşında prim gün sayısı doldurulmuş olur. Fakat prim gün sayısı dolduktan sonra bu kişinin yaşını beklemesi gerekir.

SGK Prim Hesaplanmasında Gün Sayısı Nasıl Hesaplanır?

SGK prim gün hesaplanmasında 30 gün bir ay olarak hesaplanırken bir yıl ise 360 gün olarak hesaplanır. Kısacası 7200 prim günü yaklaşık olarak 20 seneye denk gelirken 9000 prim günü 25 seneye denk gelir.

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SGK Prim Ödemelerinin Tavan Tutarları Ve Taban Tutarları Nedir?

SGK prim ödemesinde tavan ve taban miktarlar 2021 yılında güncellenmiştir. SGK prim ödemelerinde taban tutar brüt asgari ücret iken tavan tutar ise brüt asgari ücretin 7,5 katının çarpımı olarak belirlenmiştir. SGK primi ne kadar yüksek olursa alınabilecek emekli maaşı da o kadar yüksek olur. 2021 yılı için SGK prim ödemesi taban tutarı 3577,5 TL iken tavan tutarı 26831,4 TL’dir.