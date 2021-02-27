Özgün Bugün Emekli Olursam Ne Kadar Maaş Alırım?
ÖZGÜN HABERLER

Bugün Emekli Olursam Ne Kadar Maaş Alırım?

Emekli maaşları 2021 yılı için her sene olduğu gibi zam kazanmıştır. Emekli maaşının hesaplanmasında çalışan statüsü ve üç döneme ayrılan SGK prim ödeme zamanları vardır. SGK prim ödeme tarihleri 2000 senesi öncesi, 2000 yılı ocak ayı ile 2008 yılı ekim ayı arası ve 2008 yılı ekim ayı sonrasıdır. Çalışan statüleri ise 4A yan, işçi sınıfı, 4B yani vergi levhalı (Bağ- kur) ve 4C yani memur olarak üçe ayrılır. Emeklilik maaşı hesaplamak için bir dijital platform kullanılacaksa sigortalı olan kişinin sicil numarası bilinmelidir. Bu sicil numarası e-devlet üzerinden elde edilebilir.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Emekli maaşının hesaplanmasında çalışan statüsü ve üç döneme ayrılan SGK prim ödeme zamanları vardır.

Emekli Maaşı Hesaplama Formülü Nedir?

Emekli maaşı hesaplanmasında çalışan kişi her seneye ait olan SGK prim tutarını emekli aylığını talep edeceği zamana kadar güncelleme katsayısı güncellenmesiyle ödemesidir. Böylece bulunan ortalama aylık kazanç aylık bağlama oranı ile çarpılır ve emekli maaşı hesaplanmış olur. 2000 yılı ocak ayı ile 2008 yılı ekim ayı arasındaki güncelleme katsayısında büyüme oranının tamamı göz önüne alınırken 2008 yılı ekim ayı sonrasında güncelleme katsayısı büyüme hızının yalnızca %30’u göz önünde bulundurulur. Bu sebeple 2008 yılı ekim ayından sonra ödenen SGK primlerinin daha az oranla emekli maaşına etki ettiği söylenebilir.

Emekli Maaşı Hesaplanmasında Güncelleme Katsayısı Nedir?

Emekli güncelleme katsayısı her sene aralık ayında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenir. Bu güncelleme katsayısı tüketici fiyatlarındaki genel indeksin değişim oranının tamamı ile sabit fiyatlardaki gayri safi hasılanın gelişme hızının %30’unn toplamına eklenmesi ile elde edilen değerdir.

Emekli Maaşı Artırılabilir Mi?

Emekli maaşında artış görülmesi için SGK prim ödemesinin artırılması gerekir. Türkiye’de yaşayan vatandaşların ödediği tüm SGK primleri yıl bazlı değerlendirmeye alındığı için uzun süre yüksek SGK primi ödendiği takdirde emekli maaşı o oranda artış göstermiş olur.

Emekli Maaşı Kanunu Var Mıdır?

Emekli maaşı kanunu 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortaları Kanunu olarak bilinir. Emeklilik sistemi ile alakalı olan tüm düzenlemeler Türkiye’de bu kanun ile yapılıyor. Bu kanun ile emeklilik ile alakalı tüm konular tek bir çatı altında toplanmış oldu.

Emeklilik Yaşı ve Prim Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Emeklilik yaşı 01.05.2008 tarihinden önce sigorta girişi olan kişiler için sigorta giriş tarihidir. Fakat bu tarihten sonra sigortası başlayan kişiler için emeklilik yaşı prim gün sayısının doldurulmasıdır. Örnek vermek gerekirse 01.05.2008 yılından sonra tam 18 yaşını doldurduktan sonra sigorta girişi yapılmış olan bir kadın çalışan (4A) 7200 prim gün sayısını doldurması gerekir. Bu durumda 58 yaşında prim gün sayısı doldurulmuş olur. Fakat prim gün sayısı dolduktan sonra bu kişinin yaşını beklemesi gerekir.

SGK Prim Hesaplanmasında Gün Sayısı Nasıl Hesaplanır?

SGK prim gün hesaplanmasında 30 gün bir ay olarak hesaplanırken bir yıl ise 360 gün olarak hesaplanır. Kısacası 7200 prim günü yaklaşık olarak 20 seneye denk gelirken 9000 prim günü 25 seneye denk gelir.

SGK Prim Ödemelerinin Tavan Tutarları Ve Taban Tutarları Nedir?

SGK prim ödemesinde tavan ve taban miktarlar 2021 yılında güncellenmiştir. SGK prim ödemelerinde taban tutar brüt asgari ücret iken tavan tutar ise brüt asgari ücretin 7,5 katının çarpımı olarak belirlenmiştir. SGK primi ne kadar yüksek olursa alınabilecek emekli maaşı da o kadar yüksek olur. 2021 yılı için SGK prim ödemesi taban tutarı 3577,5 TL iken tavan tutarı 26831,4 TL’dir.

Emeklilik İkramiyesi Ne Kadar? Emekli İkramiyesi Nasıl Hesaplanır?
ÖZGÜN
Emeklilik İkramiyesi Ne Kadar? Emekli İkramiyesi Nasıl Hesaplanır?
Abone Ol Google News
Polis gurbetçileri affetmedi

Polis gurbetçileri affetmedi

​Karantinayı ihlal edince yurda götürüldüler.
İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

​Sarı-kırmızılılar sahasında Erzurumspor'u konuk ediyor.
Üç PKKlı yakalandı

Üç PKK'lı yakalandı

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçıyorlardı.

​Cumhurbaşkanı Sarkisyan, genelkurmay başkanını görevden almayı reddetti
Duygulandıran klip

Duygulandıran klip

​Videoyu Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız seslendirdi.

​'İstanbul Boğazı donacak' demek mantık dışı
Soydaşlarımızın yanındayız

Soydaşlarımızın yanındayız

​Kardeş belediyeden Yıldırım'a ziyaret.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan törene canlı bağlantı ile katılıyor.

​Milli Eğitim Bakanlığından yüz yüze eğitim açıklaması

400 milyon liraya satılık ada

400 milyon liraya satılık ada

"​Ege'nin Maldivleri"ne 24 saat geçmeden talip çıktı.
Otogarda yangın

Otogarda yangın

Bayrampaşa'daki yangına itfaiye müdahale ediyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.