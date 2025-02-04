Bugün hangi maçlar var? 4 Şubat Ziraat Türkiye Kupası maç programı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. hafta heyecanı bugün oynanan maçlar ile devam ediyor. Futbolseverler bugün hangi maçların oynanacağını ve maç saatlerini araştırıyor. İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda günün karşılaşmaları.





ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?





13.00 Kocaelispor - Sivasspor

15.30 Başakşehir - Çorum FK

18.00 Konyaspor - Eyüpspor

20.30 Beşiktaş - Kırklarelispor

KIRKLARELİSPOR TARAFTARINDA BEŞİKTAŞ MAÇI HEYECANI





Ziraat Türkiye Kupası D Grubunda Beşiktaş ile karşılaşacak Kırklarelispor'un taraftarlarını heyecan sardı. Millet Bahçesi'nde toplanan taraftarlar bando eşliğinde, Beşiktaş maçı öncesi çalınan şarkılar eşliğinde eğlendi. Taraftarlar, maçında takımlarını desteklemek üzere 30 otobüs ve 15 midibüslerle İstanbul'a hareket etti. 39 Gençlik Taraftar Grubu Lideri Ogün Çay, gazetecilere yaptığı açıklamada çok heyecanlı olduklarını söyledi. Yüzlerce taraftarın takımlarına destek olmak için toplandığını ifade eden Çay, karşılaşmadan galip ayrılmak istediklerini belirtti.





Kırklarelispor taraftarlarından Rüya Nur da takımı desteklemek için İstanbul'a gideceklerini ifade etti. Bugün kentte büyük bir coşku ve heyecanının olduğunu anlatan Nur, Kırklarelispor'u destekleyen herkese teşekkür etti. Taraftarlardan Gülşen Gürses ise Kırklareli gibi küçük kentlerde birlik ve beraberlik açısından sporun önemli olduğuna değindi. Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında bugün 20.30'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Beşiktaş ile karşılaşacak.





KUPA'DA 2. HAFTA HAKEMLERİ





Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması 2. haftasında yarın ve 6 Şubat Perşembe günü oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre karşılaşmaların hakemleri şu şekilde:





Bugün (4 Şubat):

13.00 Kocaelispor-Net Global Sivasspor: Davut Dakul Çelik

15.30 RAMS Başakşehir-Ahlatcı Çorum FK: Melih Kurt

18.00 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor: Gürcan Hasova

20.30 Beşiktaş-Kırklarelispor: Ozan Ergün

Yarın (5 Şubat):

13.00 İskenderunspor-Trabzonspor: Ali Yılmaz

15.30 Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

18.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü: Ayberk Demirbaş

20.30 Fenerbahçe-Erzurumspor FK: Adnan Deniz Kayatepe

6 Şubat Perşembe:

13.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Kasımpaşa: Reşat Onur Coşkunses

16.00 Geosis Boluspor-Galatasaray: Yiğit Arslan

18.30 Corendon Alanyaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük: Burak Olcar

20.45 Göztepe-Gaziantep FK: Batuhan Kolak





ANTALYASPOR BODRUM'A KONUK OLACAK





Onvo Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında yarın deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak. Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 15.30'da başlayacak. Kırmızı-beyazlı ekip, bugün yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayıp, özel uçakla Bodrum'a gidecek.





Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun Onvo Antalyaspor'un başındaki ilk kupa müsabakası özelliği taşıyan Bodrum FK maçında, sakatlıkları süren Erdoğan Yeşilyurt, Soner Dikmen, Emre Uzun, Deni Milosevic ve Burak İngenç forma giyemeyecek. Kupaya 4. turdan katılan kırmızı-beyazlılar, sahasında Küçükçekmece Sinopspor'u 4-1 yenerek tur atladı. Beşinci eleme turunda deplasmanda Muşspor ile karşılaşan, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten maçta rakibine penaltılarda 4-3 üstünlük sağlayan Akdeniz temsilcisi, adını grup aşamasına yazdırdı. Antalyaspor, gruptaki ilk maçında sahasında Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti.





TRABZONSPOR, İSKENDERUNSPOR İLE KARŞILAŞACAK





Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci maçında yarın deplasmanda Nesine 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor ile karşılaşacak. İskenderun Fuat Tosyalı Stadı'ndaki karşılaşma, saat 13.00'te başlayacak. Grupta ilk maçında sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0 yenerek ilk sıraya yerleşen bordo-mavililer, İskenderunspor karşılaşmasını da kazanarak liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.





Ev sahibi İskenderunspor ise gruptaki ilk maçında MKE Ankaragücü ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor, bugün tesislerinde yapacağı antrenmanın ardından maçın hazırlıklarını tamamlayarak saat 16.00'da Hatay'a hareket edecek.







