Bugün hangi maçlar var? 4 Şubat Ziraat Türkiye Kupası maç programı

Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci hafta heyecanı sürüyor. Kupa'da bugün dört maç oynanacak. Beşiktaş ile Kırklarelispor saat 20.30'da karşı karşıya gelirken, Konyaspor-Eyüpspor mücadelesi saat 18.00'da başlayacak. Peki bugün başka hangi maçlar var? İşte Ziraat Türkiye Kupası maç programı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. hafta heyecanı bugün oynanan maçlar ile devam ediyor. Futbolseverler bugün hangi maçların oynanacağını ve maç saatlerini araştırıyor. İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda günün karşılaşmaları.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
13.00 Kocaelispor - Sivasspor
15.30 Başakşehir - Çorum FK
18.00 Konyaspor - Eyüpspor
20.30 Beşiktaş - Kırklarelispor
KIRKLARELİSPOR TARAFTARINDA BEŞİKTAŞ MAÇI HEYECANI
Ziraat Türkiye Kupası D Grubunda Beşiktaş ile karşılaşacak Kırklarelispor'un taraftarlarını heyecan sardı. Millet Bahçesi'nde toplanan taraftarlar bando eşliğinde, Beşiktaş maçı öncesi çalınan şarkılar eşliğinde eğlendi. Taraftarlar, maçında takımlarını desteklemek üzere 30 otobüs ve 15 midibüslerle İstanbul'a hareket etti. 39 Gençlik Taraftar Grubu Lideri Ogün Çay, gazetecilere yaptığı açıklamada çok heyecanlı olduklarını söyledi. Yüzlerce taraftarın takımlarına destek olmak için toplandığını ifade eden Çay, karşılaşmadan galip ayrılmak istediklerini belirtti.
Kırklarelispor taraftarlarından Rüya Nur da takımı desteklemek için İstanbul'a gideceklerini ifade etti. Bugün kentte büyük bir coşku ve heyecanının olduğunu anlatan Nur, Kırklarelispor'u destekleyen herkese teşekkür etti. Taraftarlardan Gülşen Gürses ise Kırklareli gibi küçük kentlerde birlik ve beraberlik açısından sporun önemli olduğuna değindi. Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında bugün 20.30'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Beşiktaş ile karşılaşacak.
KUPA'DA 2. HAFTA HAKEMLERİ
Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması 2. haftasında yarın ve 6 Şubat Perşembe günü oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre karşılaşmaların hakemleri şu şekilde:
13.00 Kocaelispor-Net Global Sivasspor: Davut Dakul Çelik
15.30 RAMS Başakşehir-Ahlatcı Çorum FK: Melih Kurt
18.00 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor: Gürcan Hasova
20.30 Beşiktaş-Kırklarelispor: Ozan Ergün
13.00 İskenderunspor-Trabzonspor: Ali Yılmaz
15.30 Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
18.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü: Ayberk Demirbaş
20.30 Fenerbahçe-Erzurumspor FK: Adnan Deniz Kayatepe
13.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Kasımpaşa: Reşat Onur Coşkunses
16.00 Geosis Boluspor-Galatasaray: Yiğit Arslan
18.30 Corendon Alanyaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük: Burak Olcar
20.45 Göztepe-Gaziantep FK: Batuhan Kolak
Onvo Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında yarın deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak. Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 15.30'da başlayacak. Kırmızı-beyazlı ekip, bugün yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayıp, özel uçakla Bodrum'a gidecek.
Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun Onvo Antalyaspor'un başındaki ilk kupa müsabakası özelliği taşıyan Bodrum FK maçında, sakatlıkları süren Erdoğan Yeşilyurt, Soner Dikmen, Emre Uzun, Deni Milosevic ve Burak İngenç forma giyemeyecek. Kupaya 4. turdan katılan kırmızı-beyazlılar, sahasında Küçükçekmece Sinopspor'u 4-1 yenerek tur atladı. Beşinci eleme turunda deplasmanda Muşspor ile karşılaşan, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten maçta rakibine penaltılarda 4-3 üstünlük sağlayan Akdeniz temsilcisi, adını grup aşamasına yazdırdı. Antalyaspor, gruptaki ilk maçında sahasında Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci maçında yarın deplasmanda Nesine 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor ile karşılaşacak. İskenderun Fuat Tosyalı Stadı'ndaki karşılaşma, saat 13.00'te başlayacak. Grupta ilk maçında sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0 yenerek ilk sıraya yerleşen bordo-mavililer, İskenderunspor karşılaşmasını da kazanarak liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.
Ev sahibi İskenderunspor ise gruptaki ilk maçında MKE Ankaragücü ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor, bugün tesislerinde yapacağı antrenmanın ardından maçın hazırlıklarını tamamlayarak saat 16.00'da Hatay'a hareket edecek.