Bugün hangi maçlar var? Fenerbahçe ve Samsunspor'un maçları saat kaçta, hangi kanalda? İşte 6 Kasım 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maç programı

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde heyecan yeniden başlıyor. 6 Kasım 2025 Perşembe günü Avrupa futbolu adeta nefes aldırmayacak bir takvimle sahneye çıkıyor. Türk temsilcilerinden Fenerbahçe, deplasmanda Viktoria Plzen karşısında kritik bir sınava çıkarken; Samsunspor, evinde Hamrun Spartans’ı konuk ederek Avrupa sahnesinde tarih yazmak istiyor. Her iki karşılaşma da TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Bununla birlikte Avrupa genelinde Rangers - Roma, Aston Villa - Maccabi Tel Aviv, Real Betis - Lyon ve Crystal Palace - AZ Alkmaar gibi dev mücadeleler futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Avrupa kupalarında gecenin tüm maç programı, başlama saatleri ve yayıncı kanallarıyla birlikte futbol tutkunları için rehber niteliğinde haberimizde.
Fenerbahçe’nin zorlu deplasmanı: Viktoria Plzen
UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcimiz Fenerbahçe, Çekya deplasmanında Viktoria Plzen karşısında kritik bir maça çıkıyor. Sarı-lacivertliler, gruptaki liderlik iddiasını korumak için sahadan üç puanla ayrılmak istiyor.
Maç saati: 23.00
Yayın: TRT 1
Stat: Doosan Arena - Plzen
Samsunspor sahasında tarih yazmak istiyor
UEFA Konferans Ligi 3. hafta mücadelesinde Samsunspor, taraftarı önünde Hamrun Spartans’ı ağırlıyor. Avrupa arenasında uzun yıllar sonra yer alan Karadeniz ekibi, ilk galibiyetini alarak gruptaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.
Maç saati: 20.45
Yayın: TRT 1
Stat: Yeni 4 Eylül Stadyumu
Avrupa’da devlerin gecesi
Avrupa genelinde futbol şöleni yaşanacak. UEFA Avrupa Ligi’nde Rangers - Roma, Real Betis - Lyon, Stuttgart - Feyenoord, Aston Villa - Maccabi Tel Aviv gibi kritik maçlar futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. UEFA Konferans Ligi’nde ise Crystal Palace - AZ Alkmaar, Mainz 05 - Fiorentina, Shakhtar Donetsk - Breidablik gibi dikkat çeken mücadeleler oynanacak.
Maçlar hangi kanalda yayınlanacak?
Tüm Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları Türkiye’de TRT 1 ve TRT Tabii Spor kanallarından canlı yayınlanıyor. Farklı maçları izlemek isteyen sporseverler, TRT’nin dijital platformu tabii.com üzerinden de çoklu yayın özelliğiyle karşılaşmaları takip edebilecek.
20:45 Malmö FF - Panathinaikos
20:45 Salzburg - Go Ahead Eagles
20:45 Sturm Graz - Nottingham Forest (TRT Tabii Spor 1)
20:45 Dinamo Zagreb - Celta Vigo
20:45 Midtjylland - Celtic
20:45 Basel - FCSB (TRT Tabii Spor 3)
20:45 Kızılyıldız - Lille (TRT Tabii Spor)
20:45 Utrecht - Porto
20:45 Nice - Freiburg (TRT Tabii Spor 3)
23:00 Bologna - Brann (TRT Tabii Spor 3)
23:00 Aston Villa - Maccabi Tel Aviv
23:00 Ferencvaros - Ludogorets Razgrad
23:00 Sporting Braga - Genk
23:00 Rangers - Roma (TRT Tabii Spor)
23:00 PAOK - Young Boys
23:00 Viktoria Plzen - Fenerbahçe (TRT 1)
23:00 Stuttgart - Feyenoord (TRT Tabii Spor 2)
23:00 Real Betis - Lyon (TRT Tabii Spor 1)
20:45 Sparta Prag - Rakow Czestochowa
20:45 Samsunspor - Hamrun Spartans (TRT 1)
20:45 Celje - Legia Varşova
20:45 Noah - Sigma Olomouc
20:45 Mainz 05 - Fiorentina (TRT Tabii Spor 4)
20:45 KuPS Kuopio - Slovan Bratislava
20:45 Shakhtar Donetsk - Breidablik (TRT Tabii Spor 5)
20:45 AEK Larnaca - Aberdeen
20:45 AEK Atina - Shamrock Rovers
23:00 Crystal Palace - AZ Alkmaar (TRT Tabii Spor 4)
23:00 Hacken - RC Strasbourg
23:00 Dynamo Kiev - Zrinjski Mostar
23:00 Lincoln Red Imps - Rijeka
23:00 Rapid Wien - Universitatea Craiova
23:00 Rayo Vallecano - Lech Poznan
23:00 Lausanne Sports - Omonia Nicosia
23:00 Shelbourne - Drita
23:00 Shkendija - Jagiellonia Bialystok