Bugün hangi maçlar var? Fenerbahçe ve Samsunspor'un maçları saat kaçta, hangi kanalda? İşte 6 Kasım 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maç programı

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi heyecanı 6 Kasım Perşembe günü yeniden futbolseverlerle buluşuyor. Avrupa kupalarında Türk takımlarının sahneye çıkacağı bu yoğun gecede gözler, Fenerbahçe ve Samsunspor’un mücadelelerine çevrildi. İşte günün maç programı, başlama saatleri ve yayın bilgileri…





Fenerbahçe’nin zorlu deplasmanı: Viktoria Plzen

UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcimiz Fenerbahçe, Çekya deplasmanında Viktoria Plzen karşısında kritik bir maça çıkıyor. Sarı-lacivertliler, gruptaki liderlik iddiasını korumak için sahadan üç puanla ayrılmak istiyor.

Maç saati: 23.00

Yayın: TRT 1

Stat: Doosan Arena - Plzen





Samsunspor sahasında tarih yazmak istiyor

UEFA Konferans Ligi 3. hafta mücadelesinde Samsunspor, taraftarı önünde Hamrun Spartans’ı ağırlıyor. Avrupa arenasında uzun yıllar sonra yer alan Karadeniz ekibi, ilk galibiyetini alarak gruptaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

Maç saati: 20.45

Yayın: TRT 1

Stat: Yeni 4 Eylül Stadyumu





Avrupa’da devlerin gecesi

Avrupa genelinde futbol şöleni yaşanacak. UEFA Avrupa Ligi’nde Rangers - Roma, Real Betis - Lyon, Stuttgart - Feyenoord, Aston Villa - Maccabi Tel Aviv gibi kritik maçlar futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. UEFA Konferans Ligi’nde ise Crystal Palace - AZ Alkmaar, Mainz 05 - Fiorentina, Shakhtar Donetsk - Breidablik gibi dikkat çeken mücadeleler oynanacak.





Maçlar hangi kanalda yayınlanacak?

Tüm Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları Türkiye’de TRT 1 ve TRT Tabii Spor kanallarından canlı yayınlanıyor. Farklı maçları izlemek isteyen sporseverler, TRT’nin dijital platformu tabii.com üzerinden de çoklu yayın özelliğiyle karşılaşmaları takip edebilecek.





FUTBOLDA GÜNÜN MAÇLARI (6 KASIM 2025)

UEFA Avrupa Ligi

20:45 Malmö FF - Panathinaikos

20:45 Salzburg - Go Ahead Eagles

20:45 Sturm Graz - Nottingham Forest (TRT Tabii Spor 1)

20:45 Dinamo Zagreb - Celta Vigo

20:45 Midtjylland - Celtic

20:45 Basel - FCSB (TRT Tabii Spor 3)

20:45 Kızılyıldız - Lille (TRT Tabii Spor)

20:45 Utrecht - Porto

20:45 Nice - Freiburg (TRT Tabii Spor 3)

23:00 Bologna - Brann (TRT Tabii Spor 3)

23:00 Aston Villa - Maccabi Tel Aviv

23:00 Ferencvaros - Ludogorets Razgrad

23:00 Sporting Braga - Genk

23:00 Rangers - Roma (TRT Tabii Spor)

23:00 PAOK - Young Boys

23:00 Viktoria Plzen - Fenerbahçe (TRT 1)

23:00 Stuttgart - Feyenoord (TRT Tabii Spor 2)

23:00 Real Betis - Lyon (TRT Tabii Spor 1)





UEFA Konferans Ligi

20:45 Sparta Prag - Rakow Czestochowa

20:45 Samsunspor - Hamrun Spartans (TRT 1)

20:45 Celje - Legia Varşova

20:45 Noah - Sigma Olomouc

20:45 Mainz 05 - Fiorentina (TRT Tabii Spor 4)

20:45 KuPS Kuopio - Slovan Bratislava

20:45 Shakhtar Donetsk - Breidablik (TRT Tabii Spor 5)

20:45 AEK Larnaca - Aberdeen

20:45 AEK Atina - Shamrock Rovers

23:00 Crystal Palace - AZ Alkmaar (TRT Tabii Spor 4)

23:00 Hacken - RC Strasbourg

23:00 Dynamo Kiev - Zrinjski Mostar

23:00 Lincoln Red Imps - Rijeka

23:00 Rapid Wien - Universitatea Craiova

23:00 Rayo Vallecano - Lech Poznan

23:00 Lausanne Sports - Omonia Nicosia

23:00 Shelbourne - Drita