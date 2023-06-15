Süper Lig'de 2022-2023 sezonu yapılan 4 maçla tamamlandı. Galatasaray'ın 23. kez şampiyon olurken, Ümraniyespor ile Giresunspor küme düştü. Spor Toto Süper Lig'i 7. sırada tamamlayan VavaCars Fatih Karagümrük, bu sezon maçlarında en fazla gol atılan takım oldu. Kırmızı-siyahlı ekip, 6'sı hükmen galibiyetlerden olmak üzere bu sezon 75 gol kaydedildi. Peki Fatih Karagümrük’ün kalesine kaç gol atıldı? İşte Süper Lig görünümü, bugüne kadar yaşanan ilginç olaylar, ilkler, enler ve başarılar.