Bugün kimin maçı var?
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Yarı final maçında Hollanda ile Hırvatistan kozlarını paylaştı. Normal süresi 2-2 biten mücadeleyi uzatmalarda bulduğu gollerle 4-2 kazanan Hırvatistan finale adını yazdırdı.
Hırvatistan'a galibiyeti getiren golleri 55. dakikada penaltıdan Kramaric, 72. dakikada Pasalic, 98. dakikada Petkovic ve 116. dakikada penaltıdan Modric kaydetti. Hollanda'nın golleri 34. dakikada Malen ve 90+6. dakikada Lang'dan geldi.
Hırvatistan finalde, İspanya - İtalya maçının galibiyle eşleşecek. TFF 3. Lig Yükselme Play-off Final maçında Antalya ekibi Kepez Belediyespor ile İstanbul ekiplerinden Beyoğlu Yeni Çarşı karşı karşıya geldi. Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleden Beyoğlu Yeni Çarşı 1-0'lık skorla galip ayrıldı. İstanbul ekibi bu skorla TFF 2. Lig'e yükselmeyi başardı. Beyoğlu Yeni Çarşı'nın ve maçın tek golünü 68. dakikada Berk Ali Nizam kaydetti. A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 Elemeleri'nde Letonya ile kozlarını paylaşacak. Letonya - Türkiye maçı 16 Haziran Cuma günü saat 21:45'te TRT Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak. Bugünkü maçlar futbol severler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Sporseverler “bugün hangi maçlar var?” sorusuna yanıt arıyor.
Bugün hangi maçlar var? (15 Haziran 2023 Perşembe kimin maçı var?)
- 02:00 Hartford Athletic - Detroit ABD USL Championship USL Championship Youtube
- 04:00 El Paso Locomotive - Las Vegas Lights ABD USL Championship USL Championship Youtube
- 05:00 San Diego Loyal - San Antonio ABD USL Championship USL Championship Youtube
- 05:30 Los Angeles FC - Houston Dynamo MLS Bilyoner TV
- 15:00 Arjantin - Avustralya Hazırlık Maçı Yayın Yok
- 19:00 Şanlıurfaspor - Bucaspor TFF 2. Lig Play-Off Final A Spor
- 21:45 İspanya - İtalya UEFA Uluslar Ligi Yarı Final CBC SportS SportS Sport Plus
Letonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu üçüncü maçında yarın Letonya'ya konuk olacak. Başkent Riga'daki Skonto Stadı'nda yapılacak maç, saat 21.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak.
Karşılaşmayı Macaristan Futbol Federasyonundan hakem Tamas Bognar yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Balazs Buzas ve Peter Kobor, dördüncü hakemliğini ise Gergo Bogar üstlenecek.
Ay-yıldızlı ekipte sağ arka adalesinde sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü, aday kadrodan çıkarıldı. Grubun diğer maçında ise aynı gün Galler ile Ermenistan karşılaşacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Hırvatistan ise üçüncü maç gününü bay geçecek.
EURO 2024 Türkiye puanı kaç?
D Grubu'nda üçüncü maçlar öncesi Hırvatistan ve Galler 4'er puanla ilk iki sırada yer alıyor. Deplasmanda Ermenistan'ı 2-1 mağlup eden ve Bursa'da Hırvatistan'a 2-0 kaybeden Türkiye ise 3 puanla 3. sırada bulunuyor. Grupta birer maç oynayan Ermenistan ile Letonya'nın ise puanı bulunmuyor.
EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkı elde edecek.
Türkiye’nin EURO 2024 Elemeleri Aday kadro
A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor).
Defans: Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe).
Orta saha-forvet: Hakan Çalhanoğlu (İnter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Salih Uçan (Beşiktaş), Cengiz Ünder (Marsilya), Kenan Karaman (Schalke 04), Arda Güler (Fenerbahçe), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Umut Bozok (Trabzonspor), Umut Nayir (Eyüpspor).