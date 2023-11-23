'nde heyecan devam ediyor. Uruguay sahasında Bolivya'yı konuk etti. Maçı ev sahibi takım 3-0 aldı. 2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin, deplasmanda Brezilya'yı 1-0 mağlup etti. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 23 Kasım 2023 Perşembe Canlı Spor Ekranı, tüm lig maç programı ve derbi maçı bilgileri.