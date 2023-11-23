Bugün kimin maçı var?
'nde heyecan devam ediyor. Uruguay sahasında Bolivya'yı konuk etti. Maçı ev sahibi takım 3-0 aldı. 2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin, deplasmanda Brezilya'yı 1-0 mağlup etti. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 23 Kasım 2023 Perşembe Canlı Spor Ekranı, tüm lig maç programı ve derbi maçı bilgileri.
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var?
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var?
- 14:00 Kura Çekimi UEFA Euro 2024 Elemeleri UEFA.tv
- 14:00 Yarı Final Maçları Mini Futbol Avrupa Şampiyonası TV 8 Buçuk
- 17:00 Final Mini Futbol Avrupa Şampiyonası TV 8 Buçuk
- 20:45 Paris Saint-Germain FC- Bayern Munich
- 20:45 Hacken Gothenburg- Real Madrid
- 23:00 AS Roma- AFC Ajax
- 23:00 Chelsea Fc Women- Paris FC
Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi
Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi
#bugünkü maç programı
#bugünkü maçlar
#Ajax
#Real Madrid
2 saat önce