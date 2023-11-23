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Trendyol 1. Lig’de bu hafta hangi maçlar var?

Trendyol 1. Lig’de 13. hafta heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın açılış maçında yarın Sakaryaspor ve Erzurumspor FK karşı karşıya gelecek. 25-26 Kasım Cumartesi ve Pazar günleri toplamda 7 maç oynanacak. Haftanın kapanış maçı Gençlerbirliği ve Keçiörengücü arasında olacak. Trendyol 1. Lig 13. hafta fikstürü ve güncel puan durumu haberimizde.

10:10 - 23/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Trendyol 1. Lig’de 13. hafta heyecanı başlıyor.

Trendyol 1. Lig’de 13. hafta heyecanı başlıyor.

13. hafta yarın oynanacak
- Erzurumspor FK maçı ile start veriyor. Lider Eyüpspor bu hafta Manisa FK’yı konuk edecek. Haftanın kapanış maçı ise Gençlerbirliği - Keçiörengücü arasında olacak. Trendyol 1. Lig haftanın maç programı ve puan durumu haberimizde.

TRENDYOL 1. LİG’DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?

Trendyol 1. Lig haftanın maç programı şu şekilde;

TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL 1. LİG GOL KRALLIĞI



#Trendyol 1. Lig
#Sakaryaspor
#TFF
#Erzurumspor
16 dakika önce
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