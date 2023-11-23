Trendyol 1. Lig’de 13. hafta heyecanı başlıyor.
13. hafta yarın oynanacak
- Erzurumspor FK maçı ile start veriyor. Lider Eyüpspor bu hafta Manisa FK’yı konuk edecek. Haftanın kapanış maçı ise Gençlerbirliği - Keçiörengücü arasında olacak. Trendyol 1. Lig haftanın maç programı ve puan durumu haberimizde.
TRENDYOL 1. LİG’DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?
TRENDYOL 1. LİG’DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?
Trendyol 1. Lig haftanın maç programı şu şekilde;
TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL 1. LİG GOL KRALLIĞI
TRENDYOL 1. LİG GOL KRALLIĞI
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#Erzurumspor
16 dakika önce