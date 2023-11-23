13. hafta yarın oynanacak

- Erzurumspor FK maçı ile start veriyor. Lider Eyüpspor bu hafta Manisa FK’yı konuk edecek. Haftanın kapanış maçı ise Gençlerbirliği - Keçiörengücü arasında olacak. Trendyol 1. Lig haftanın maç programı ve puan durumu haberimizde.