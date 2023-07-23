Trendyol 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, hazırlık maçında Trendyol Süper Lig takımlarından İstanbulspor'a 3-1 yenildi. İstanbulspor'un gollerini 20. dakikada Jackson Kenio, 30. dakikada İbrahim Yılmaz ve 90. dakikada Berk Ali Nizam attı. Gençlerbirliği'nin tek golü ise 82. dakikada Eralp Aydın'dan geldi. Sakaryaspor, Bolu’da yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bandırmaspor’un ardından ikinci hazırlık maçını da A. Keçiörengücü ile yaptı. Saat 18:30’da başlayan karşılaşma Von Resort Hotel Sahası’nda oynandı. Sakaryaspor, ikinci hazırlık maçında Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 23 Temmuz 2023 Pazar maç programı ve derbi maçı bilgileri.