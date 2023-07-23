Bugün kimin maçı var?
Trendyol 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, hazırlık maçında Trendyol Süper Lig takımlarından İstanbulspor'a 3-1 yenildi. İstanbulspor'un gollerini 20. dakikada Jackson Kenio, 30. dakikada İbrahim Yılmaz ve 90. dakikada Berk Ali Nizam attı. Gençlerbirliği'nin tek golü ise 82. dakikada Eralp Aydın'dan geldi. Sakaryaspor, Bolu’da yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bandırmaspor’un ardından ikinci hazırlık maçını da A. Keçiörengücü ile yaptı. Saat 18:30’da başlayan karşılaşma Von Resort Hotel Sahası’nda oynandı. Sakaryaspor, ikinci hazırlık maçında Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 23 Temmuz 2023 Pazar maç programı ve derbi maçı bilgileri.
Bugün hangi maçlar var? (23 Temmuz 2023 Pazar kimin maçı var?)
- 13:00 Tottenham - Leicester City Hazırlık Maçı Yayın Yok
- 13:00 Yokohama Marinos - Manchester City Hazırlık Maçı Yayın Yok
- 13:00 Fransa - Jamaika FIFA Kadinlar Dünya Kupasi TRT Spor
- 15:00 Angers - Nantes Hazırlık Maçı FC Nantes Youtube
- 16:00 Magdeburg - Sevilla Hazırlık Maçı Sevilla FC Youtube
- 19:00 Espanyol - Cadiz Hazırlık Maçı Espanyol Youtube
- 21:00 Fiorentina - Catanzaro Hazırlık Maçı Yayın Yok
- 21:00 Volos - AEK Hazırlık Maçı AEK FC Youtube
- 22:00 Santos - Botafogo RJ Brezilya Serie A Smart Spor 2 Spor Smart 2
- 22:00 Bragantino - Internacional Brezilya Serie A Smart Spor HDSpor Smart
- 23:00 Fulham - Brentford Premier Lig Yaz Serisi Bein Sports 3
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 fikstürü belli oldu
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun fikstürü belirlendi. Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk büyük maçı Galatasaray ile Trabzonspor arasında 2. haftada oynanacak.
Süper Lig'de yeni sezon fikstürü Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Fikstür çekimiyle yeni sezonda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un aralarında yapacakları karşılaşmaların haftaları da belli oldu.
Buna göre ligdeki ilk büyük maç 2. haftada Galatasaray ile Trabzonspor arasında sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde yapılacak.
Derbi maçları ne zaman, hangi hafta oynanacak?
Fikstür çekiminin ardından büyük maçların oynanacağı haftalar şöyle:
2. hafta: Galatasaray-Trabzonspor
5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
9. hafta: Galatasaray-Beşiktaş
11. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor
15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe
18. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 1. hafta maçları ne zaman?
Ligde ilk yarının fikstürü şöyle:
Kayserispor-Galatasaray
Pendikspor-Atakaş Hatayspor
Kasımpaşa-MKE Ankaragücü
Corendon Alanyaspor-Rams Başakşehir
Adana Demirspor-Çaykur Rizespor
VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş
Trabzonspor-Antalyaspor
Fenerbahçe-Gaziantep FK
Demir Grup Sivasspor-Yılport Samsunspor
Tümosan Konyaspor-İstanbulspor