Bugün kimin maçı var?
Trendyol Süper Lig'in 6'ncı haftasında Hatayspor, Mersin'de konuk ettiği Trabzonspor'u 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 mağlup etmeyi başardı. Trendyol 1. Lig'in 6'ncı haftasında Altay ile Bodrumspor arasındaki mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Portekiz Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. Sporting ile Rio Ave 6. hafta maçında karşı karşıya geldi. Sporting, Rio Ave karşısında 2-0 galibiyetle ayrıldı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 26 Eylül 2023 Salı Canlı futbol maç programı ve derbi maçı bilgileri.
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, maç saat kaçta? (26 Eylül 2023 Salı kimin maçı var?
- 14:00 Edirnespor - Çorlu Bld. Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor
- 14:00 Muşspor - Ağrı 1970 Ziraat Türkiye Kupası ZTK Yayın Yok
- 15:00 Çatalcaspor - Tepecikspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK Yayın Yok
- 17:30 Balıkesirspor - Burhaniye Bld. Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor
- 17:30 Bornova FK - Akhisarspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK Yayın Yok
- 20:00 İstanbulspor - Galatasaray Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
- 20:00 Sevilla - Almeria İspanya La Liga S Sport PlusS Sport
- 21:45 Juventus - Lecce İtalya Serie A S Sport Plus
- 21:45 Munster - Bayern Münih Almanya Kupası DFB Pokal Yayın Yok
- 21:45 Caen - Grenoble Fransa Ligue 2 Bein Sports 5
- 22:00 Lille - Reims Fransa Ligue 1 Bein Sports 4
- 22:30 Mallorca - Barcelona İspanya La Liga S Sport PlusS Sport