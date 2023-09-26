Trendyol Süper Lig'in 6'ncı haftasında Hatayspor, Mersin'de konuk ettiği Trabzonspor'u 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 mağlup etmeyi başardı. Trendyol 1. Lig'in 6'ncı haftasında Altay ile Bodrumspor arasındaki mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Portekiz Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. Sporting ile Rio Ave 6. hafta maçında karşı karşıya geldi. Sporting, Rio Ave karşısında 2-0 galibiyetle ayrıldı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 26 Eylül 2023 Salı Canlı futbol maç programı ve derbi maçı bilgileri.