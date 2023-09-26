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Bugün kimin maçı var? 26 Eylül 2023 Salı maç programı canlı spor ekranı

Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı Hatayspor'a 3-2 mağlup oldu. Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında İzmir ekibi Altay sahasında Bodrumspor ile karşılaştı. Portekiz Premier Lig'in 6. haftasında Sporting sahasında Rio Ave'yi konuk etti. Ev sahibi takım maçı 2-0 aldı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga, Suudi Arabistan Pro Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi 26 Eylül 2023 Salı maç programı ve fikstürü.

09:45 . 26/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

Trendyol Süper Lig'in 6'ncı haftasında Hatayspor, Mersin'de konuk ettiği Trabzonspor'u 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 mağlup etmeyi başardı. Trendyol 1. Lig'in 6'ncı haftasında Altay ile Bodrumspor arasındaki mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Portekiz Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. Sporting ile Rio Ave 6. hafta maçında karşı karşıya geldi. Sporting, Rio Ave karşısında 2-0 galibiyetle ayrıldı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 26 Eylül 2023 Salı Canlı futbol maç programı ve derbi maçı bilgileri.

Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, maç saat kaçta? (26 Eylül 2023 Salı kimin maçı var?

  1. 14:00 Edirnespor - Çorlu Bld. Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor
  2. 14:00 Muşspor - Ağrı 1970 Ziraat Türkiye Kupası ZTK Yayın Yok
  3. 15:00 Çatalcaspor - Tepecikspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK Yayın Yok
  4. 17:30 Balıkesirspor - Burhaniye Bld. Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor
  5. 17:30 Bornova FK - Akhisarspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK Yayın Yok
  6. 20:00 İstanbulspor - Galatasaray Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
  7. 20:00 Sevilla - Almeria İspanya La Liga S Sport PlusS Sport
  8. 21:45 Juventus - Lecce İtalya Serie A S Sport Plus
  9. 21:45 Munster - Bayern Münih Almanya Kupası DFB Pokal Yayın Yok
  10. 21:45 Caen - Grenoble Fransa Ligue 2 Bein Sports 5
  11. 22:00 Lille - Reims Fransa Ligue 1 Bein Sports 4
  12. 22:30 Mallorca - Barcelona İspanya La Liga S Sport PlusS Sport

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