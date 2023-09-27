Trendyol Süper Lig’in 3. hafta erteleme karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Mauro Icardi’nin golüyle İstanbulspor’u 1-0 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Juventus, İtalya Serie A'nın 6'ncı haftasında Lecce ile karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'ndaki mücadele ev sahibi ekibin 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi. Preussen Münster ile Bayern Münih, Almanya Kupası 1. tur maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 4-0 kazanan Bayern Münih son 32 turuna kaldı. Bayern'e galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Choupo-Moting, 40. dakikada Laimer, 45+5. dakikada Kratzig ve 86. dakikada Tel kaydetti. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 27 Eylül 2023 Çarşamba Canlı futbol maç programı ve derbi maçı bilgileri.