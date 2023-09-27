Bugün kimin maçı var?
Trendyol Süper Lig’in 3. hafta erteleme karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Mauro Icardi’nin golüyle İstanbulspor’u 1-0 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Juventus, İtalya Serie A'nın 6'ncı haftasında Lecce ile karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'ndaki mücadele ev sahibi ekibin 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi. Preussen Münster ile Bayern Münih, Almanya Kupası 1. tur maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 4-0 kazanan Bayern Münih son 32 turuna kaldı. Bayern'e galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Choupo-Moting, 40. dakikada Laimer, 45+5. dakikada Kratzig ve 86. dakikada Tel kaydetti. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 27 Eylül 2023 Çarşamba Canlı futbol maç programı ve derbi maçı bilgileri.
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, maç saat kaçta? (27 Eylül 2023 Çarşamba kimin maçı var?
- 14:00 12 Bingölspor - Elazığ Karakoçan Ziraat Türkiye Kupasi ZTK A Spor
- 15:00 Yıldırımspor - İnegöl Kafkas Ziraat Türkiye Kupasi ZTK Yayın Yok
- 15:00 Gölcükspor - Bartın PG Ziraat Türkiye Kupasi ZTK Yayın Yok
- 15:00 Sapanca Gençlikspor - Darıca G.Birliği Ziraat Türkiye Kupasi ZTK Yayın Yok
- 15:00 Ajax - Feyenoord Hollanda Eredivisie TV 8 Buçuk Exxen
- 17:30 Karşıyaka - Bergama Bld. Ziraat Türkiye Kupasi ZTK A Spor
- 19:00 Gagra - Shukura Kobuleti Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
- 19:30 Cagliari - Milan İtalya Serie A S Sport Plus CBC Sport S Sport 2
- 19:30 Empoli - Salernitana İtalya Serie A Yayın Yok
- 19:30 Verona - Atalanta İtalya Serie A S Sport Plus
- 19:45 PSV - G.A. Eagles Hollanda Eredivisie TV 8 Buçuk Exxen
- 20:00 Adana Demirspor - Beşiktaş Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
- 20:00 Athletic Bilbao - Getafe İspanya La Liga S Sport Plus
- 20:00 Real Madrid - Las Palmas İspanya La Liga S Sport Plus S Sport
- 20:00 Villarreal - Girona İspanya La Liga Yayın Yok
- 21:45 Inter - Sassuolo İtalya Serie A S Sport Plus CBC Sport S Sport 2
- 21:45 Lazio - Torino İtalya Serie A Yayın Yok
- 21:45 Napoli - Udinese İtalya Serie A S Sport Plus
- 21:45 Wehen - Leipzig Almanya Kupasi DFB Pokal Smart Spor HD
- 22:30 Cadiz - Rayo Vallecano İspanya La Liga Yayın Yok
- 22:30 Valencia - Real Sociedad İspanya La Liga S Sport PlusS Sport