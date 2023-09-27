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Bugün kimin maçı var? 27 Eylül 2023 Çarşamba maç programı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında konuk olduğu İstanbulspor'u 1-0 yendi. Serie A'nın 6'ncı haftasında Juventus, Lecce engelini 1-0'lık skorla geçti. Almanya Kupası 1. tur maçında Preussen Münster ile Bayern Münih kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Bayern Münih 4-0 kazandı. La Liga'da Barcelona, Mallorca ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga, Suudi Arabistan Pro Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi 27 Eylül 2023 Çarşamba maç programı ve fikstürü.

09:49 . 27/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

Trendyol Süper Lig’in 3. hafta erteleme karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Mauro Icardi’nin golüyle İstanbulspor’u 1-0 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Juventus, İtalya Serie A'nın 6'ncı haftasında Lecce ile karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'ndaki mücadele ev sahibi ekibin 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi. Preussen Münster ile Bayern Münih, Almanya Kupası 1. tur maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 4-0 kazanan Bayern Münih son 32 turuna kaldı. Bayern'e galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Choupo-Moting, 40. dakikada Laimer, 45+5. dakikada Kratzig ve 86. dakikada Tel kaydetti. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 27 Eylül 2023 Çarşamba Canlı futbol maç programı ve derbi maçı bilgileri.

Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, maç saat kaçta? (27 Eylül 2023 Çarşamba kimin maçı var?

  1. 14:00 12 Bingölspor - Elazığ Karakoçan Ziraat Türkiye Kupasi ZTK A Spor
  2. 15:00 Yıldırımspor - İnegöl Kafkas Ziraat Türkiye Kupasi ZTK Yayın Yok
  3. 15:00 Gölcükspor - Bartın PG Ziraat Türkiye Kupasi ZTK Yayın Yok
  4. 15:00 Sapanca Gençlikspor - Darıca G.Birliği Ziraat Türkiye Kupasi ZTK Yayın Yok
  5. 15:00 Ajax - Feyenoord Hollanda Eredivisie TV 8 Buçuk Exxen
  6. 17:30 Karşıyaka - Bergama Bld. Ziraat Türkiye Kupasi ZTK A Spor
  7. 19:00 Gagra - Shukura Kobuleti Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
  8. 19:30 Cagliari - Milan İtalya Serie A S Sport Plus CBC Sport S Sport 2
  9. 19:30 Empoli - Salernitana İtalya Serie A Yayın Yok
  10. 19:30 Verona - Atalanta İtalya Serie A S Sport Plus
  11. 19:45 PSV - G.A. Eagles Hollanda Eredivisie TV 8 Buçuk Exxen
  12. 20:00 Adana Demirspor - Beşiktaş Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
  13. 20:00 Athletic Bilbao - Getafe İspanya La Liga S Sport Plus
  14. 20:00 Real Madrid - Las Palmas İspanya La Liga S Sport Plus S Sport
  15. 20:00 Villarreal - Girona İspanya La Liga Yayın Yok
  16. 21:45 Inter - Sassuolo İtalya Serie A S Sport Plus CBC Sport S Sport 2
  17. 21:45 Lazio - Torino İtalya Serie A Yayın Yok
  18. 21:45 Napoli - Udinese İtalya Serie A S Sport Plus
  19. 21:45 Wehen - Leipzig Almanya Kupasi DFB Pokal Smart Spor HD
  20. 22:30 Cadiz - Rayo Vallecano İspanya La Liga Yayın Yok
  21. 22:30 Valencia - Real Sociedad İspanya La Liga S Sport PlusS Sport


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