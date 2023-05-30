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Bugün hangi maçlar var? 30 Mayıs 2023 Salı maç programı

Premier Lig ve Bundesliga'da sezon sona ererken Serie A, La Liga ve Ligue 1'de ise son hafta maçlarıyla sezon tamamlanacak. Almanya ve Fransa'daki ulusal liglerinde son 11 yıla damga vuran Bayern Münih ve Paris Saint-Germain (PSG), yine şampiyonluğa ulaştı. Son 3 haftasına girilen Süper Lig'de 36. hafta maçlarının tamamı, bugün yapılacak. Müsabakaların hepsinde başlangıç düdüğü saat 20.00'de çalacak. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 30 Mayıs 2023 Salı maç programı.

09:44 . 30/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

La Liga'nın 37. haftasında şampiyonluğunu ilan eden Barcelona, sahasında Mallorca'yı Ansu Fati (2) ve Gavi'nin golleriyle 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. İtalya Serie A'nın bu hafta maçlarında heyecan yine doruktaydı. Milan deplasmanda Juventus'u 1-0 mağlup ederek gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi biletini kaptı. Milan'ın galibiyeti getiren golünü 40. dakikada Olivier Giroud kaydetti. 10 puan silme cezası alan Juventus 59 puan ile 7. sırada yer aldı. Milan ise 67 puana yükseldi. İtalya Serie A'nın 37. haftasında şampiyon Napoli, deplasmanda Bologna ile 2-2 berabere kaldı. eki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 30 Mayıs 2023 Salı maç programı haberimizde.

30 Mayıs 2023 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

  1. 15:00 Lyngby - Aalborg Danimarka Süper Ligi Bilyoner TV
  2. 15:00 Silkeborg - Midtjylland Danimarka Süper Ligi Bilyoner TV
  3. 16:00 Bryne - KFUM Oslo Norveç 1. Ligi Bilyoner TV
  4. 16:00 Fredrikstad - Asane Norveç 1. Ligi Bilyoner TV
  5. 16:00 Jerv - Hodd Norveç 1. Ligi Bilyoner TV
  6. 16:00 Kongsvinger - Sogndal Norveç 1. Ligi Bilyoner TV
  7. 16:00 Kristiansund - Skeid Norveç 1. Ligi Bilyoner TV
  8. 16:00 Mjondalen - Sandnes Norveç 1. Ligi Bilyoner TV
  9. 16:00 Moss - Raufoss Norveç 1. Ligi Bilyoner TV
  10. 16:00 Start - Ranheim Norveç 1. Ligi Bilyoner TV
  11. 17:00 Viborg - Kopenhag Danimarka Süper Ligi Bilyoner TV
  12. 17:00 Barnsley - Sheffield W. İngiltere EFL League 1 Bilyoner TV
  13. 17:30 Basel - Grasshoppers İsviçre Süper Ligi Bilyoner TV
  14. 17:30 Luzern - Servette İsviçre Süper Ligi Bilyoner TV
  15. 18:00 Brann - Rosenborg Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
  16. 18:00 Stabaek - Valerenga Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
  17. 19:00 Brondby IF - Nordsjaelland Danimarka Süper Ligi Bilyoner TV
  18. 20:15 Ham Kam - Lilleström Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
  19. 21:30 Sudtirol - Bari İtalya Serie B Bilyoner TV

Süper Lig 36. hafta bugünkü maçlar

MKE Ankaragücü-Galatasaray: Volkan Bayarslan

Bitexen Giresunspor-Trabzonspor: Arda Kardeşler

Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor: Zorbay Küçük

İstanbulspor-Adana Demirspor: Ümit Öztürk

Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa: Cihan Aydın

Demir Grup Sivasspor-Arabam.com Konyaspor: Bahattin Şimşek

​​​​​​​VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Kayserispor: Murat Erdoğan

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