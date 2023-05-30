Bugün kimin maçı var?
La Liga'nın 37. haftasında şampiyonluğunu ilan eden Barcelona, sahasında Mallorca'yı Ansu Fati (2) ve Gavi'nin golleriyle 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. İtalya Serie A'nın bu hafta maçlarında heyecan yine doruktaydı. Milan deplasmanda Juventus'u 1-0 mağlup ederek gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi biletini kaptı. Milan'ın galibiyeti getiren golünü 40. dakikada Olivier Giroud kaydetti. 10 puan silme cezası alan Juventus 59 puan ile 7. sırada yer aldı. Milan ise 67 puana yükseldi. İtalya Serie A'nın 37. haftasında şampiyon Napoli, deplasmanda Bologna ile 2-2 berabere kaldı. eki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 30 Mayıs 2023 Salı maç programı haberimizde.
30 Mayıs 2023 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
- 15:00 Lyngby - Aalborg Danimarka Süper Ligi Bilyoner TV
- 15:00 Silkeborg - Midtjylland Danimarka Süper Ligi Bilyoner TV
- 16:00 Bryne - KFUM Oslo Norveç 1. Ligi Bilyoner TV
- 16:00 Fredrikstad - Asane Norveç 1. Ligi Bilyoner TV
- 16:00 Jerv - Hodd Norveç 1. Ligi Bilyoner TV
- 16:00 Kongsvinger - Sogndal Norveç 1. Ligi Bilyoner TV
- 16:00 Kristiansund - Skeid Norveç 1. Ligi Bilyoner TV
- 16:00 Mjondalen - Sandnes Norveç 1. Ligi Bilyoner TV
- 16:00 Moss - Raufoss Norveç 1. Ligi Bilyoner TV
- 16:00 Start - Ranheim Norveç 1. Ligi Bilyoner TV
- 17:00 Viborg - Kopenhag Danimarka Süper Ligi Bilyoner TV
- 17:00 Barnsley - Sheffield W. İngiltere EFL League 1 Bilyoner TV
- 17:30 Basel - Grasshoppers İsviçre Süper Ligi Bilyoner TV
- 17:30 Luzern - Servette İsviçre Süper Ligi Bilyoner TV
- 18:00 Brann - Rosenborg Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
- 18:00 Stabaek - Valerenga Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
- 19:00 Brondby IF - Nordsjaelland Danimarka Süper Ligi Bilyoner TV
- 20:15 Ham Kam - Lilleström Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
- 21:30 Sudtirol - Bari İtalya Serie B Bilyoner TV
Süper Lig 36. hafta bugünkü maçlar
MKE Ankaragücü-Galatasaray: Volkan Bayarslan
Bitexen Giresunspor-Trabzonspor: Arda Kardeşler
Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor: Zorbay Küçük
İstanbulspor-Adana Demirspor: Ümit Öztürk
Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa: Cihan Aydın
Demir Grup Sivasspor-Arabam.com Konyaspor: Bahattin Şimşek
VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Kayserispor: Murat Erdoğan