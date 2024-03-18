Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Fenerbahçe 3-2 kazandı. Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup etti. Atakaş Hatayspor, Mersin'de ağırladığı Yılport Samsunspor'u 3-0, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK'yi 3-1 yendi. FA Cup'ta çeyrek final maçında Manchester United, ezeli rakibi Liverpool'u ağırladı. Mücadelenin normal süresi 2-2 beraberlikle sona erdi. Uzatmalarda 4-3 kazanan Manchester United yarı finale yükseldi. İtalya Serie A'nın 29. haftasında lider Inter evinde Napoli ile 1-1 berabere kaldı. Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 17 Mart 2024 Bugün kimin maçı var? İşte günün maç programı.