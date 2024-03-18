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18 Mart maç programı | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var?

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanında 3-2 yendi. Galatasaray ise son bölümüne 3-2 yenik durumda girdiği maçta deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-3 ile geçti. İngiltere FA Cup'ta Manchester United, Liverpool'u 4-3 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Peki Bugün hangi maçlar var? 18 Mart 2024 Pazartesi maç programı.

10:49 - 18/03/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?
Bugün kimin maçı var?

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Fenerbahçe 3-2 kazandı. Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup etti. Atakaş Hatayspor, Mersin'de ağırladığı Yılport Samsunspor'u 3-0, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK'yi 3-1 yendi. FA Cup'ta çeyrek final maçında Manchester United, ezeli rakibi Liverpool'u ağırladı. Mücadelenin normal süresi 2-2 beraberlikle sona erdi. Uzatmalarda 4-3 kazanan Manchester United yarı finale yükseldi. İtalya Serie A'nın 29. haftasında lider Inter evinde Napoli ile 1-1 berabere kaldı. Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 17 Mart 2024 Bugün kimin maçı var? İşte günün maç programı.

18 Mart 2024 Pazartesi maç programı

00:00 Sao Paulo - Novorizontino Brezilya Campeonato Paulista D Smart Kanal 91

00:30 River Plate - Gimnasia La Plata Arjantin Copa Liga Profesional Smart Spor 2

02:15 Santos - Portuguesa Brezilya Campeonato Paulista D Smart Kanal 90

03:00 Estudiantes - Boca Juniors Arjantin Copa Liga Profesional Spor Smart

12:30 Ümraniyespor - Gençlerbirliği U19 Elit B

22:45 Crawley Town - Stockport County FC İngiltere - Lig 2

22:30 FC Andorra - SD Amorebieta İspanya - LaLiga 2

Süper Lig 30. Hafta Maç Sonuçları

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

  • Siltaş Yapı Pendikspor-İstanbulspor: 1-0
  • VavaCars Fatih Karagümrük-TÜMOSAN Konyaspor: 1-1
  • Corendon Alanyaspor-Mondihome Kayserispor: 1-0
  • MKE Ankaragücü-RAMS Başakşehir: 2-1
  • Beşiktaş-Bitexen Antalyaspor: 1-2
  • Yukatel Adana Demirspor-EMS Yapı Sivasspor: 4-1
  • Çaykur Rizespor-Gaziantep FK: 3-1
  • Kasımpaşa-Galatasaray: 3-4
  • Atakaş Hatayspor-Yılport Samsunspor: 3-0
  • Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-3
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