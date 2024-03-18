Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Fenerbahçe 3-2 kazandı. Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup etti. Atakaş Hatayspor, Mersin'de ağırladığı Yılport Samsunspor'u 3-0, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK'yi 3-1 yendi. FA Cup'ta çeyrek final maçında Manchester United, ezeli rakibi Liverpool'u ağırladı. Mücadelenin normal süresi 2-2 beraberlikle sona erdi. Uzatmalarda 4-3 kazanan Manchester United yarı finale yükseldi. İtalya Serie A'nın 29. haftasında lider Inter evinde Napoli ile 1-1 berabere kaldı. Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 17 Mart 2024 Bugün kimin maçı var? İşte günün maç programı.
18 Mart 2024 Pazartesi maç programı
00:00 Sao Paulo - Novorizontino Brezilya Campeonato Paulista D Smart Kanal 91
00:30 River Plate - Gimnasia La Plata Arjantin Copa Liga Profesional Smart Spor 2
02:15 Santos - Portuguesa Brezilya Campeonato Paulista D Smart Kanal 90
03:00 Estudiantes - Boca Juniors Arjantin Copa Liga Profesional Spor Smart
12:30 Ümraniyespor - Gençlerbirliği U19 Elit B
22:45 Crawley Town - Stockport County FC İngiltere - Lig 2
22:30 FC Andorra - SD Amorebieta İspanya - LaLiga 2
Süper Lig 30. Hafta Maç Sonuçları
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
- Siltaş Yapı Pendikspor-İstanbulspor: 1-0
- VavaCars Fatih Karagümrük-TÜMOSAN Konyaspor: 1-1
- Corendon Alanyaspor-Mondihome Kayserispor: 1-0
- MKE Ankaragücü-RAMS Başakşehir: 2-1
- Beşiktaş-Bitexen Antalyaspor: 1-2
- Yukatel Adana Demirspor-EMS Yapı Sivasspor: 4-1
- Çaykur Rizespor-Gaziantep FK: 3-1
- Kasımpaşa-Galatasaray: 3-4
- Atakaş Hatayspor-Yılport Samsunspor: 3-0
- Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-3