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Trendyol Süper Lig ve 1. Lig Maç Programı - 7 Ekim Cumartesi

Trendyol Süper Lig ve 1. Lig’de 8. hafta heyecanı başladı. Haftanın açılış maçında 2 karşılaşma oynandı. Adana Demirspor evinde Trabzonspor’u konuk etti ve ev sahibi maçtan 1-0 galip ayrıldı. Alanyaspor ise Fatih Karagümrük’ü konuk etti. Karşılaşma 2-1’lik Alanyaspor üstünlüğüyle tamamlandı. Süper Lig ve 1. Lig’de bugün toplamda 8 maç oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var? Trendyol Süper Lig ve 1. Lig 7 Ekim Cumartesi maç programı ve fikstürü haberimizde.

11:44 . 7/10/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Trendyol Süper Lig ve 1. Lig Maç Programı - 7 Ekim Cumartesi

Trendyol Süper Lig ve 1. Lig Maç Programı - 7 Ekim Cumartesi

‘Bugün hangi maçlar var?’ sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Trendyol Süper Lig ve 1. Lig’de 8. hafta maçları başladı. Haftanın açılışında Adana Demirspor - Trabzonspor ile karşılaştı. Alanyaspor ise Fatih Karagümrük’ü konuk etti. İşte, Trendyol Süper Lig ve 1. Lig 7 Ekim Cumartesi maç programı.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

TRENDYOL SÜPER LİG 8. HAFTA FİKSTÜRÜ

7 Ekim Cumartesi

13.30 Pendikspor - Sivasspor: Turgut Doman

16.00 MKE Ankaragücü - Kayserispor: Mert Güzenge

19.00 RAMS Başakşehir - Gaziantep FK: Sarper Barış Saka

19.00 Antalyaspor - Galatasaray: Zorbay Küçük

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI

TRENDYOL 1. LİG 8. HAFTA FİKSTÜRÜ

7 Ekim Cumartesi

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Ahlatcı Çorum FK: Mehmet Ali Özer

13.30 Manisa FK-Sakaryaspor: Davut Dakul Çelik

16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Gençlerbirliği: Erdem Mertoğlu

19.00 Eyüpspor-Bodrum FK: Muhammet Ali Metoğlu

TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL 1. LİG GOL KRALLIĞI





#Trendyol Süper Lig
#Trendyol 1. Lig
#fikstür
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