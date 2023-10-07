Trendyol Süper Lig ve 1. Lig Maç Programı - 7 Ekim Cumartesi
‘Bugün hangi maçlar var?’ sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Trendyol Süper Lig ve 1. Lig’de 8. hafta maçları başladı. Haftanın açılışında Adana Demirspor - Trabzonspor ile karşılaştı. Alanyaspor ise Fatih Karagümrük’ü konuk etti. İşte, Trendyol Süper Lig ve 1. Lig 7 Ekim Cumartesi maç programı.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
TRENDYOL SÜPER LİG 8. HAFTA FİKSTÜRÜ
13.30 Pendikspor - Sivasspor: Turgut Doman
16.00 MKE Ankaragücü - Kayserispor: Mert Güzenge
19.00 RAMS Başakşehir - Gaziantep FK: Sarper Barış Saka
19.00 Antalyaspor - Galatasaray: Zorbay Küçük
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI
TRENDYOL 1. LİG 8. HAFTA FİKSTÜRÜ
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Ahlatcı Çorum FK: Mehmet Ali Özer
13.30 Manisa FK-Sakaryaspor: Davut Dakul Çelik
16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Gençlerbirliği: Erdem Mertoğlu
19.00 Eyüpspor-Bodrum FK: Muhammet Ali Metoğlu