BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

‘Bugün hangi maçlar var?’ sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Trendyol Süper Lig ve 1. Lig’de 8. hafta maçları başladı. Haftanın açılışında Adana Demirspor - Trabzonspor ile karşılaştı. Alanyaspor ise Fatih Karagümrük’ü konuk etti. İşte, Trendyol Süper Lig ve 1. Lig 7 Ekim Cumartesi maç programı.