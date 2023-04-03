Süper Lig puan durumunu sizler için hazırladık. Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanan derbide Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etti. Trabzonspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Maçı Kayserispor 4-3 kazandı. Başakşehir, sahasında Ankaragücü’yü konuk etti. Sahadan 1-0'lık skorla Başakşehir mutlu ayrıldı. Lider Galatasaray’ın bu haftaki misafiri Adana Demirspor’du. Sarı-Kırmızılılar, karşılaşmadan 2-0'lık sonuçla galip ayrıldı. Peki Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte Süper Lig 27. Hafta maç sonuçları Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor güncel puan durumu.