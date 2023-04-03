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Bugün hangi maçlar var? 3 Nisan 2023 Pazartesi maç programı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanan derbide Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etti. Giresunspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Fransa Ligue 1'in 29. haftasının kapanış maçında Olimpik Lyon, Paris Saint-Germain'i (PSG) 1-0 mağlup etti. İtalya Serie A'nın 28. haftasında Napoli ile Milan, Diego Armando Maradona Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Milan 4-0 kazandı. Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 3 Nisan 2023 Pazartesi maç programı haberimizde.

09:10 . 3/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

Bu haberimiz bugünkü maç programına ilişkindir. Alanyaspor 73. dakikada 2-0 öne geçtiği maçta Giresunspor'un mücadelesine cevap veremedi. Ligde kalma savaşı veren Karadeniz ekibi, 84 ve 88. dakikalardaki gollerle kritik 1 puanı hanesine yazdırdı. İtalya Serie A'nın 28. haftasında Napoli ile Milan, Diego Armando Maradona Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Milan, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain, sahasında Lyon'a 1-0 mağlup oldu. Başkent ekibi bu sonucun ardından lige üst üste ikinci yenilgisini aldı. Peki Bugün hangi maçlar var? 3 Nisan 2023 Pazartesi maç programı.

Bugün hangi maçlar var?

Bugün hangi maçlar var? (3 NİSAN 2023 PAZARTESİ MAÇ PROGRAMI)

  1. 02:00 Atl. San Luis - Mazatlan Meksika Premier Ligi - Clausura Bilyoner TV
  2. 04:05 Queretaro - Universidad Nacional Meksika Premier Ligi - Clausura Bilyoner TV
  3. 19:30 Empoli - Lecce İtalya Serie A S Sport PlusS Sport 2 Bilyoner TV
  4. 20:00 Mjallby - Varbergs İsveç Allsvenskan Bilyoner TV
  5. 20:00 Jönköpings - Örebroİsveç Superettan Bilyoner TV
  6. 20:00 Orgryte - Eskilstuna United İsveç Superettan Bilyoner TV
  7. 20:00 Aarhus - Randers Danimarka Süper Ligi Bilyoner TV
  8. 20:00 Stal Mielec - Jagiellonia Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV
  9. 20:00 Ingolstadt - 1860 Münih Almanya Bundesliga 3 Almanya FF Youtube
  10. 20:10 Elfsborg - Hacken İsveç Allsvenskan Bilyoner TV
  11. 20:30 Altay - Sakaryaspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor Bein Sports Max 2
  12. 20:30 Eyüpspor - Erzurumspor Spor Toto 1. Lig TRT Avaz Bein Sports 2
  13. 20:30 İstanbulspor - Fatih Karagümrük Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
  14. 21:00 Almere - Jong Utrecht Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV
  15. 21:00 Jong Ajax - Dordrecht Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV
  16. 21:00 Jong AZ - De Graafschap Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV
  17. 21:00 Jong PSV - Roda Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV
  18. 21:45 Sassuolo - Torino İtalya Serie A CBC SportS Sport PlusS Sport 2 Bilyoner TV
  19. 21:45 Guingamp - Bordeaux Fransa Ligue 2 Bein Sports 4 Bilyoner TV
  20. 22:00 Everton - Tottenham İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
  21. 22:00 Valencia - Rayo Vallecano İspanya La Liga S SportS Sport Plus Bilyoner TV
  22. 22:00 Albacete - Las Palmas İspanya La Liga 2 Bilyoner TV
  23. 22:15 Famalicao - Arouca Portekiz Liga NOS Bilyoner TV

Süper Lig 28. hafta maç programı


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