Bugün kimin maçı var?
Bu haberimiz bugünkü maç programına ilişkindir. Alanyaspor 73. dakikada 2-0 öne geçtiği maçta Giresunspor'un mücadelesine cevap veremedi. Ligde kalma savaşı veren Karadeniz ekibi, 84 ve 88. dakikalardaki gollerle kritik 1 puanı hanesine yazdırdı. İtalya Serie A'nın 28. haftasında Napoli ile Milan, Diego Armando Maradona Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Milan, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain, sahasında Lyon'a 1-0 mağlup oldu. Başkent ekibi bu sonucun ardından lige üst üste ikinci yenilgisini aldı. Peki Bugün hangi maçlar var? 3 Nisan 2023 Pazartesi maç programı.
Bugün hangi maçlar var? (3 NİSAN 2023 PAZARTESİ MAÇ PROGRAMI)
- 02:00 Atl. San Luis - Mazatlan Meksika Premier Ligi - Clausura Bilyoner TV
- 04:05 Queretaro - Universidad Nacional Meksika Premier Ligi - Clausura Bilyoner TV
- 19:30 Empoli - Lecce İtalya Serie A S Sport PlusS Sport 2 Bilyoner TV
- 20:00 Mjallby - Varbergs İsveç Allsvenskan Bilyoner TV
- 20:00 Jönköpings - Örebroİsveç Superettan Bilyoner TV
- 20:00 Orgryte - Eskilstuna United İsveç Superettan Bilyoner TV
- 20:00 Aarhus - Randers Danimarka Süper Ligi Bilyoner TV
- 20:00 Stal Mielec - Jagiellonia Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV
- 20:00 Ingolstadt - 1860 Münih Almanya Bundesliga 3 Almanya FF Youtube
- 20:10 Elfsborg - Hacken İsveç Allsvenskan Bilyoner TV
- 20:30 Altay - Sakaryaspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor Bein Sports Max 2
- 20:30 Eyüpspor - Erzurumspor Spor Toto 1. Lig TRT Avaz Bein Sports 2
- 20:30 İstanbulspor - Fatih Karagümrük Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
- 21:00 Almere - Jong Utrecht Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV
- 21:00 Jong Ajax - Dordrecht Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV
- 21:00 Jong AZ - De Graafschap Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV
- 21:00 Jong PSV - Roda Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV
- 21:45 Sassuolo - Torino İtalya Serie A CBC SportS Sport PlusS Sport 2 Bilyoner TV
- 21:45 Guingamp - Bordeaux Fransa Ligue 2 Bein Sports 4 Bilyoner TV
- 22:00 Everton - Tottenham İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
- 22:00 Valencia - Rayo Vallecano İspanya La Liga S SportS Sport Plus Bilyoner TV
- 22:00 Albacete - Las Palmas İspanya La Liga 2 Bilyoner TV
- 22:15 Famalicao - Arouca Portekiz Liga NOS Bilyoner TV