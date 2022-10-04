Özgün Bugünkü maçlar kimin, hangileri? 4 Ekim 2022 maç programı
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Bugünkü maçlar kimin, hangileri? 4 Ekim 2022 maç programı

Bugün oynanacak maçlar futbol severler arafından yakından takip ediliyor. Süper Lig'de 8. hafta maçları tamamlandı. Bu hafta oynanacak 9. hafta maçları da takımlar için kritik öneme sahip. Bir yandan da UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan devam ediyor. Bu sebeple pek çok kişi bu akşam oynanacak olan maçları araştırıyor. Peki, bugün kimin hangi takımların maçları var? İşte UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta, hangi kanalda canlı? 4 Ekim 2022 Salı maçları
Bugün kimin maçı var?

UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında heyecan sürüyor. 4 Ekim Salı günü Şampiyonlar Ligi’nde hangi maçların oynanacağı merak ediliyor. Peki, bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta, hangi kanalda canlı? 4 Ekim 2022 Salı maçları Şampiyonlar Ligi maç saatleri ve maçın yayınlanacağı kanallar

Bugün kimin maçı var? 4 Ekim Salı günün maçları:

Şampiyonlar Ligi A Grubu:

  1. 22.00 Liverpool-Rangers Exxen
  2. 22.00 Ajax-Napoli Exxen

Şampiyonlar Ligi B Grubu:

  • 22.00 Porto-B.Leverkusen Exxen
  • 22.00 Club Brugge-Atletico Madrid

Şampiyonlar Ligi C Grubu:

  • 19.45 Bayern Münih-Viktoria Plzen Exxen, CBC Sport, tv 8,5
  • 22.00 Inter-Barcelona Exxen, CBC Sport

Şampiyonlar Ligi D Grubu:

  1. 19.45 Marsilya-Sporting CP Exxen
  2. 22.00 E.Frankfurt-TottenhamExxen

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