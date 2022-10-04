Bugünkü maçlar kimin, hangileri? 4 Ekim 2022 maç programı Bugün oynanacak maçlar futbol severler arafından yakından takip ediliyor. Süper Lig'de 8. hafta maçları tamamlandı. Bu hafta oynanacak 9. hafta maçları da takımlar için kritik öneme sahip. Bir yandan da UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan devam ediyor. Bu sebeple pek çok kişi bu akşam oynanacak olan maçları araştırıyor. Peki, bugün kimin hangi takımların maçları var? İşte UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı.

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