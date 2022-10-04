Bugünkü maçlar kimin, hangileri? 4 Ekim 2022 maç programı

UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında heyecan sürüyor. 4 Ekim Salı günü Şampiyonlar Ligi’nde hangi maçların oynanacağı merak ediliyor. Peki, bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta, hangi kanalda canlı? 4 Ekim 2022 Salı maçları Şampiyonlar Ligi maç saatleri ve maçın yayınlanacağı kanallar
Bugün kimin maçı var? 4 Ekim Salı günün maçları:
Şampiyonlar Ligi A Grubu:
- 22.00 Liverpool-Rangers Exxen
- 22.00 Ajax-Napoli Exxen
Şampiyonlar Ligi B Grubu:
- 22.00 Porto-B.Leverkusen Exxen
- 22.00 Club Brugge-Atletico Madrid
Şampiyonlar Ligi C Grubu:
- 19.45 Bayern Münih-Viktoria Plzen Exxen, CBC Sport, tv 8,5
- 22.00 Inter-Barcelona Exxen, CBC Sport
Şampiyonlar Ligi D Grubu:
- 19.45 Marsilya-Sporting CP Exxen
- 22.00 E.Frankfurt-TottenhamExxen
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