İftara ne pişirsem telaşına son veren en seçkin iftar menülerinin yapılmasının yanında kolay pratik menüler de çok tercih ediliyor. İşte kolaylıkla hazırlayabileceğiniz iftar menüsü tarifi...

BUGÜN RAMAZAN'IN KAÇINCI GÜNÜ?

4 Nisan 2023 Salı bugün Ramazan'ın 14. günündeyiz. Ramazan'ın bitmesine 15 gün kaldı.

BUGÜN NE PİŞİRSEM: 14. GÜN İFTAR MENÜSÜ

Ramazanın 14. günü iftar menümüz için; kırmızı mercimek çorbası, havuç tarator salatası, patates oturtma ve yalancı profeterol tatlısı tariflerini derledik.

KIRMIZI MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 litre su

1 çorba kaşığı sıvı yağ

1 adet havuç

1 baş soğan

1 çorba kaşığı un

1 çorba kaşığı salça

tuz ve baharat

Yapılışı

Bir tencerede soğanı ve yağı orta ateşte kavurun.

Soğan pembeleştiğinde ayıklayıp, yıkadığınız mercimeği ve küçük küçük doğradığınız havucu ilave ederek biraz daha kavurun.

Suyunu ilave ederek mercimek ve havuç yumuşayıp, ezilinceye dek pişirin.

Suyu azalmış ise sıcak su ilave edin.

Piştiğinde blenderden geçirin ve terbiyesini hazırlayın.

Bunun için tavaya biraz sıvı yağ koyarak 1 tepeleme yemek kaşığı unu biraz kavurun ve içerisine 1 yemek kaşığı salça ekleyerek karıştırın.

Üzerine çorbadan biraz ekleyin ki karıştırmanız kolay olsun.

Ardından tencereye ilave ederek tuz ve baharatlarını (kırmızı biber, karabiber…) atın.

Bir iki taşım kaynadıktan sonra altını kapatın. Afiyet olsun.

HAVUÇ TARATOR TARİFİ

Malzemeler

4 adet orta boy havuç

10 adet kornişon turşu

1 küçük kutu konserve mısır (150 g)

1 küçük su bardağı iri dövülmüş ceviz

5 dolu yemek kaşığı süzme yoğurt

2 dolu yemek kaşığı mayonez

1-2 diş sarımsak

3-4 yemek kaşığı zeytinyağ

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım demet taze dereotu

Yapılışı

Havuçları rendeleyin ve zeytinyağında 5 dk kadar kavurun, çok fazla yumuşamasını beklemeyelim. Soğumaya bırakalım.

Yoğurt, mayonez, sarımsak, tuz ve dereotu bir kasede güzelce karıştırın.

Kornişonları küçük küçük doğrayın, diğer tüm malzemeleri ve soğuyan havuçları ekleyip karıştırın.

Servis tabağına alıp dilediğiniz gibi süsleyin. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun

PATATES OTURTMA TARİFİ

Malzemeler

5-6 tane patates

Kıymalı Harç İçin;

500 gram kıyma

5 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tane kuru soğan (ince kıyılmış)

1 yemek kaşığı salça

2- 3 tane domates (küçük doğranmış)

Bir tutam kıyılmış maydanoz

2 diş sarımsak

1 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Yapılışı

Patates oturtma için önce kıymayı sıvı yağda rengi dönene kadar biraz kavurun.

İnce doğranmış soğan ve rendelenmiş sarımsağını ekleyin, pembeleşene kadar bir iki karışım kavrulsun ve salçasını ilave ederek kavurmaya devam edin.

Ardından küçük küçük doğranmış domates, maydanoz ve baharatları ilave ederek karıştırın.

Son olarak suyunu ekleyip kısık ateşte domatesler iyice pişene kadar sote yapın.

Bu arada patatesleri soyun, yıkayın ve ince ve yuvarlak olacak şekilde dilimleyin.

Borcamı bol yağlayın ve patates dilimlerinden bir kat borcama döşeyin, kıyma harcının yarısını patateslerin üzerine yayın sonra tekrar patates dizin.

En üste fırçayla biraz sıvı yağ sürün. Borcamın üzerini folyo ile kapatıp patatesler pişene kadar 200 derece fırında yaklaşık 20 dakika pişirin.

Patatesler yumuşayınca üzerini açın, bu şekilde 10 dakika daha fırına sürün patatesler biraz kızarsın.

Patates oturtmamız bir iki dakika dinlendirdikten sonra servise hazır olur. Afiyet olsun.

YALANCI PROFETERÖL TARİFİ

Malzemeler

1 paket tuzsuz etimek

Kreması için;

1 lt süt

1 su bardağı şeker

3 yemek kaşığı un (ne çok dolu ne de silme)

2 yemek kaşığı nişasta (ne çok dolu ne de silme)

Yarım paket süt kreması

Üzeri için;

1 paket çikolata sosu

Yapılışı

İlk olarak bir paket tuzsuz etimeği ne çok büyük ne çok küçük olacak şekilde parçalara ayırıyoruz.

Tencereye 1 litre sütü alıyoruz.

Üzerine 1 su bardağı toz şekeri,3 yemek kaşığı un ve 2 yemek kaşığı nişastayı ekliyoruz.

Kremayı sürekli karıştırarak pişiriyoruz.

Krema kıvam alıp kaynayınca ocaktan alıyoruz.

Süt kremasını kremaya ekliyoruz. Karışana kadar çırpıyoruz.

Sıcak kremayı etimek parçalarının üzerine ilave ediyoruz.Dikkatlice karıştırıyoruz.

Hazırlanan karışımı küçük boy dikdörtgen borcama ilave ediyoruz.

Üzerine soğuyan çikolata sosunu ekleyip her yerine gelecek şekilde yayıyoruz.

Tatlıyı bir gece buzdolabında bekletiyoruz.

Tatlıyı dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz.

Tatlıyı dilimleyip servis ediyoruz. Yalancı profiterol hazır. Afiyet olsun.







