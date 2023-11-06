Bursa hava durumu
Meteoroloji’nin Bursa için hazırladığı yeni hafta tahmin raporuna göre, lodos ve sıcaklıkla ilgili açıklama gelirken gün verilerek yağış ve sıcaklık düşüşü uyarısı yapıldı. İşte detaylar…
Bursa'da Bugün Hava Nasıl Olacak?
Haftanın ilk gününe 16 derecelik bir sıcaklıkla başlayan Bursa genelinde sabah saatlerinde rüzgarlı ve parçalı bulutlu gökyüzüyle birlikte gün doğumu yaşandı.
Öğle saatlerine doğru da parçalı bulutlu ve güneşli gökyüzüyle birlikte hava sıcaklığı 18 derece seviyelerinde seyrediyor.
Öğle saatlerinde şehir genelinde rüzgarlı, parçalı bulutlu ve güneşli gökyüzüyle birlikte hava sıcaklığı 23 derece seviyelerinde ölçülüyor.
Öğle saatleri sonrası 26 derece seviyelerinde ölçülen termometrelerin yanı sıra rüzgar etkisini artırırken, parçalı bulutlu ve güneşli gökyüzü yüzünü göstermeye devam ediyor.
Akşam saatlerine doğru termometreler 24 derece olarak ölçülürken rüzgar etkili olmaya devam ediyor ve parçalı bulutlu gökyüzüyle birlikte gün batımı yaşanıyor. Akşam saatlerinde parçalı bulutlu gökyüzüyle birlikte hava sıcaklığı 19 derece seviyelerinde ölçülüyor. Gece saatlerinde de parçalı bulutlu gökyüzüyle birlikte termometreler 18 derece seviyelerinde.
SICAKLIK DÜŞECEK YAĞIŞ GELECEK
Meteoroloji’nin 5 günlük hava tahmin raporuna göre Bursa’da yeni haftada perşembe gününe sıcaklık aynı seviyelerde seyrederken perşembe ve cuma günü için yağışla birlikte sıcaklık düşüşü uyarısı yapıldı.
Yeni haftanın ikinci iş gününde (YARIN) sabah saatlerinde hava sıcaklığı 13 derece seviyelerinde seyrediyor. Gün içerisinde parçalı bulutlu ve güneşli gökyüzüyle birlikte termometreler 25 derece seviyelerine kadar tırmanıyor.
Yeni haftanın üçüncü iş gününde (ÇARŞAMBA) sabah saatlerinde 12 derece olarak ölçülürken parçalı bulutlu ve güneşli gökyüzüyle birlikte termometreler en yüksek 26 dereceyi gösterecek.
Yeni haftanın dördüncü iş gününde (PERŞEMBE) sabah saatlerinde sıcaklığı 14 derece seviyelerinde seyrediyor. Gün içerisinde sağanak yağış etkili olmaya başlarken, çok bulutlu gökyüzüyle birlikte termometreler 25 derece seviyelerinde ölçülüyor.
Haftanın son iş gününde ise (CUMA) sabah saatlerinde 10 derece olarak ölçülürken gün içerisinde termometreler sağanak yağış geçişleriyle birlikte 21 derece seviyelerinde ölçülecek.