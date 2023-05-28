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Çanakkale seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı 2. tur seçim sonucu oy oranları

Çanakkale 2. tur seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde, adaylardan birinin yeterli salt çoğunluğu yakalayamaması nedeniyle cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kaldı. 64 milyon 145 bin 504 kayıtlı seçmen 28 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için sandık başına gitti. Sinop’ta 449.206 seçmen bulunuyor. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde Çanakkale'de Kemal Kılıçdaroğlu % 54.6, Recep Tayyip Erdoğan % 39.5 oy almıştı. 28 Mayıs 2023 Çanakkale seçim sonuçları ile canlı Erdoğan oy oranı ve Kılıçdaroğlu oy oranı anbean yine Yeni Şafak'ta yer alıyor.

19:33 . 28/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Çanakkale seçim sonuçları

Çanakkale seçim sonuçları

Çanakkale 2. tur cumhurbaşkanlığı
için belli oldu. 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. Türkiye 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri için sandık başına gitti. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) açıkladığı kesin sonuçlara göre seçime katılan adaylardan Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oy oranı yüzde 49,5, Millet İttifakı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı yüzde 44,89 oy aldı. Adaylardan hiçbiri cumhurbaşkanı seçilebilmek için yeterli oyu alamadı ve seçim ikinci tura kaldı. Türkiye 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gitti.

Çanakkale Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları yenişafak seçim sayfasında

28 Mayıs 2023 Pazar günü Çanakkale
, ilçe ilçe sandık sonuçları, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun oy oranları belli olacak. Açılan son sandık sonuçlarına göre; Çanakkale'de Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, anlık sandık sonuçları, oyların yüzdelik dilimleri ile Çanakkale 2. tur seçiminde kim önde, seçimin kazananı kim olduğu 28 Mayıs seçiminde olduğu gibi yeni yenişafak seçim sayfasında öğrenilecek.

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi Çanakkale sonuçları

2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre Çanakkale’de % 54.6 Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verirken,
nda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan’na % 39.5 oranında oy verdi. ATA İttifakı adayı Sinan Oğan Çanakkale oy oranı ise % 5.2 oldu.

Çanakkale milletvekili seçim sonuçları 2023

2023 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre Çanakkale’de CHP oyların % 35.3’ünü alırken AK Parti % 32 oranında oya sahip oldu. Çanakkale’de İYİ Parti % 16.3, MHP % 6.6, Yeşil Sol Parti % 2.2 oranında oy aldı.

Çanakkale’de kazanan milletvekilleri kim oldu?

  • Ayhan Gider - AK Parti
  • İsmet Güneşhan - CHP
  • Özgür Ceylan - CHP
  • Rıdvan Uz - İYİ Parti

AK PARTİ ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 AYHAN GİDER

2 JÜLİDE İSKENDEROĞLU

3 NAZIM HİKMET KESKİNER

4 HALİL ZAHİT MERT

CHP ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 İSMET GÜNEŞHAN

2 ÖZGÜR CEYLAN

3 YEŞİM KARADAĞ

4 TUĞBERK GÜZEL

İYİ PARTİ ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 RIDVAN UZ

2 CENGİZ YALÇIN

3 ZİŞAN ÖZAYDIN

4 MEVLÜT İNANÇ

MHP ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 SITKI KEÇECİ

2 NAHİT ÖZKAN

3 HASAN BABADAĞLI

4 FATİH ŞAHİN

MEMLEKET PARTİSİ ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 AYCAN ATALAY

2 ATALAY SEÇKİN

3 İLKNUR İNCE

4 TALHA YILMAZ

ÇANAKKALE YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 CAHİT BOLELLİ

2 ABDÜLKADİR PEHLİVANOĞLU

3 SERKAN KURU

4 YÜKSEL ÜSTÜN

2018 Çanakkale Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

2018 Çanakkale cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Muharrem İnce oyların yüzde 43,8’ini alırken, Çanakkale Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 41,9’unu aldı. Merak Akşener ise oyların yüzde 11,9’unu, Selahattin Demirtaş ise oyların yüzde 1,7’sini aldı.

2018 Çanakkale milletvekili genel seçim sonuçları

Çanakkale Milet İttifakı oy oranı % 51.4 olurken, CHP 2 milletvekili çıkardı. Cumhur İttifakı Çanakkale oy oranı yüzde 44,3’ünü aldı. AK Parti Çanakkale’de 2 milletvekili çıkardı.

2018 Çanakkale'de hangi parti ne kadar oy aldı?

Çanakkale 2018 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre, partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:

  1. AK Parti % 37,4
  2. CHP % 33,8
  3. İYİ Parti % 16,8
  4. MHP % 6,9
  5. HDP % 3,7

2018 seçim sonuçları Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?

Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.

2018 seçimi AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48

İYİ PARTİ 36

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4

DEMOKRAT PARTİ 2

MEMLEKET PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

ZAFER PARTİSİ 1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1

2019 Çanakkale yerel seçim sonuçları

CHP’nin Çanakkale Belediye başkan adayı Ülgür Gökhan oyların % 60,73’ünü alırken, AK Parti adayı Ayhan Gider ise oyların % 35,61’ini aldı.

Yurtdışı seçim sonuçları: Seçmen yurt dışında kime oy verdi? İşte ülke ülke alınan oy oranları
Yurtdışı seçim sonuçları: Seçmen yurt dışında kime oy verdi? İşte ülke ülke alınan oy oranları

2023 cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi sonuçları için nefesler tutuldu. 2023 seçimleri kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy verme işlemleri yurt dışı temsilciliklerinde 9 Mayıs'a kadar devam etti. Gümrük kapılarında ise 14 Mayıs'a kadar oy kullanılacak. Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapıları Kapıkule, İpsala, Pazarkule, Hamzabeyli ve Dereköy​​​​​​​'de yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar oy kullanabilecek. Yurt dışında, kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen bulunuyor. Yurt dışında ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 277 bin 646. Peki yurtdışı seçim sonuçları hangi ülkede kim kazandı? Cumhurbaşkan adayları hangi ülkeden ne kadar oy aldı?

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Zonguldak Zonguldak seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları