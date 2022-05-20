Altın fiyatları: 20 Mayıs Cuma güncel gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını kaç TL?

Günlük olarak takip edilen ve en çok araştırılan konulardan olan altın fiyatlarındaki son durumu haberimizden öğrenebilirsiniz. Yatırımcılar internette sıkça gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatlarını aratıyor. İşte 20 Mayıs Cuma günü altındaki son durum.
20 MAYIS CUMA ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI
Alış 939,17 TL, Satış 939,34 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış 1.511,73 TL, Satış 1.546,29 TL
YARIM ALTIN FİYATI
Alış 3.014,01 TL, Satış 3.092,58 TL
TAM ALTIN FİYATI
Alış 6.235,88 TL, Satış 6.393,23 TL
CUMHURİYET ALTIN FİYATI
Alış 6.165,00 TL, Satış 6.239,00 TL
ATA ALTIN FİYATI
Ata altın alış 6.301,00 TL, Ata altın satış 6.376,00 TL