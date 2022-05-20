Özgün Altın fiyatları 20 Mayıs Cuma güncel gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını kaç TL?
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Altın fiyatları: 20 Mayıs Cuma güncel gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını kaç TL?

Gram altın ve çeyrek altında yaşanan değişiklikler yakından takip ediliyor. Fed’in daha hızlı faiz artırımına gidebileceği beklentisi ABD tahvil faizlerinin ve dolar endeksinin yükselişinde etkili olurken altın fiyatlarına da etki ediyor. Altın fiyatlarındaki yükseliş bugün de devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 900 barajının altına ons altının bugünkü fiyatı bin 842 civarında. Peki, çeyrek altın ne kadar, gram kaç TL? İşte güncel altın fiyatları anlık 20 Mayıs 2022...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CANLI ALTIN FİYATI: 20 Mayıs altın fiyatı ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları
Altın fiyatları 20 Mayıs

Günlük olarak takip edilen ve en çok araştırılan konulardan olan altın fiyatlarındaki son durumu haberimizden öğrenebilirsiniz. Yatırımcılar internette sıkça gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatlarını aratıyor. İşte 20 Mayıs Cuma günü altındaki son durum.

20 MAYIS CUMA ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

Alış 939,17 TL, Satış 939,34 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış 1.511,73 TL, Satış 1.546,29 TL

YARIM ALTIN FİYATI

Alış 3.014,01 TL, Satış 3.092,58 TL

TAM ALTIN FİYATI

Alış 6.235,88 TL, Satış 6.393,23 TL

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

Alış 6.165,00 TL, Satış 6.239,00 TL

ATA ALTIN FİYATI

Ata altın alış 6.301,00 TL, Ata altın satış 6.376,00 TL

Bitki çayları için

'Bitki çayları için'

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​Daha önce de aynı suçtan tutuklanmıştı.

​Son 3 yıldaki 15 ayrı operasyonda menzili bir km olan 34 adet AT-4 ele geçirildi.

​İşte beyaz teröristlerden ve katledilen siyahilerden birkaçı.

Havalimanı için her yıl bir yalan.

​İsveçli gazeteciden Türkiye'nin NATO kararına destek.
Tartışmanın adı:<br>'Neden baktın'

Tartışmanın adı:
'Neden baktın'

​İki kişi hastanelik oldu.

​OSB'lere daha fazla yer açılmalı.

​Türkiye iadelerini istiyor, onlar himaye ediyor.

​Batılı sektör devleri, operasyonlarını Türkiye'ye kaydırmak istiyor.

'​Gençlerle yürüyor ve yarınlara umutla bakıyoruz.'

​Avustralya'da 6,9 büyüklüğünde deprem.

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