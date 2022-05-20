Altın fiyatları: 20 Mayıs Cuma güncel gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını kaç TL? Gram altın ve çeyrek altında yaşanan değişiklikler yakından takip ediliyor. Fed’in daha hızlı faiz artırımına gidebileceği beklentisi ABD tahvil faizlerinin ve dolar endeksinin yükselişinde etkili olurken altın fiyatlarına da etki ediyor. Altın fiyatlarındaki yükseliş bugün de devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 900 barajının altına ons altının bugünkü fiyatı bin 842 civarında. Peki, çeyrek altın ne kadar, gram kaç TL? İşte güncel altın fiyatları anlık 20 Mayıs 2022...

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