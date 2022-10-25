Bursa'nın meşhur "Cantık pidesi" tarifi

Sofraların en sevilen lezzetlerinden olan ve aslı Kırım Tatar mutfağına dayanan Cantık pideyi kendi evind, kendi mutfağında yapmak isteyen vatandaşlar için Meşhur Cantık Pide malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını derledik. Cantık pidesi nasıl yapılır? İşte tarifi...

CANTIK PİDESİ TARİFİ

Malzemeler

Hamuru İçin:

2 su bardağı su(ılık)

1 çay bardağı süt

1 paket instant maya (10 gram)

1 tatl kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı (silme)tuz (azaltıp arttırılabilir)

1/2 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta beyazı

REKLAM

5 su bardağı un

Hamuru Toparlamak İçin:

4 yemek kaşığı un

Kıymalı Harcı İçin:

300 gram kıyma

2 adet kuru soğan(küp doğranmış)

1 adet kapya biber(küçük küpler halinde doğranmış)

6 adet yeşil köy biberi(ince doğranmış)

2 adet domates(küp doğranmış)

1/4 demet maydanoz(ince kıyılmış)

1 tatlı kaşığı karabiber

1/2 yemek kaşığı kuru kekik

1 çay kaşığı kimyon

1 yemek kaşığı tereyağı

REKLAM

Kenarları İçin:

1 adetyumurta sarısı

CANTIK PİDE NASIL YAPILIR?

Bir kapta maya, toz şeker, ılık su ve sütü karıştırın. Karışımın üzerini kapatıp mayanın aktifleşmesi için 5 dakika bekletin.

5 dakika beklettikten sonra, üzerine yumurta akını, sıvı yağı ve tuzu ilave edip karıştırın.

Ayrı bir geniş kaba unu ortası havuz olacak şekilde açın. Sıvı karışımı üzerine ekleyin ve yoğurun.

Homojen bir karışım haline gelen hamurun üzerini streç ile kapatın ve mayalanması için 45 dakika bekleyin.

Kıymalı harcın tüm malzemesini bir kapta karıştırın.

Mayalanan hamurdan portakal büyüklüğünde bezeler hazırlayın ve unlu tezgahta bezeleri yuvarlayın.

REKLAM

Pişirme kağıdı serili fırın tepsisine birbirlerine yapışmayacak uzaklıkta dizin.

Elinizi yağlayın ve her bezeyi kenarları yüksek kalacak şekilde parmaklarınızla açın.

Kıymalı harcı hamurların ortasına koyun ve dağıtın.