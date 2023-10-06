Çaykur Rizespor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig 8. haftasında evinde Samsunspor ile karşılaşacak. Bu sezon evinde oynadığı Süper Lig maçlarında mağlup olmayan Çaykur Rizespor, Samsunspor’a rakip olduğu son 7 maçın sadece 1’ini kazanabildi. Ligde 1 puanla son sırada yer alan Samsunspor, Emre Bayraktar yönetiminde sahaya çıkacak. Peki, Çaykur Rizespor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç detayları.
ÇAYKUR RİZESPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
ÇAYKUR RİZESPOR - SAMSUNSPOR MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
ÇAYKUR RİZESPOR
23 Gökhan Akkan
4 Attila Mocsi
5 Casper Hojer
37 Muhammet Taha Şahin
53 Emirhan Topçu
6 Jonjo Shelvey
7 Benhur Keser
8 Dal Varesanovic
11 Gustavo
54 Mithat Pala
89 Martin Yankov Minchev
SAMSUNSPOR
1 Okan Kocuk
4 Rick Van Drongelen
28 Soner Gönül
37 Lubo Satka
6 Youssef Ait Bennasser
7 Moryke Fofana
11 Emre Kılınç
13 Flavien Tait
17 Kingsley Schindler
21 Carlo Holse
14 Landry Dimata