Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig 8. haftasında evinde Samsunspor ile karşılaşacak. Bu sezon evinde oynadığı Süper Lig maçlarında mağlup olmayan Çaykur Rizespor, Samsunspor’a rakip olduğu son 7 maçın sadece 1’ini kazanabildi. Ligde 1 puanla son sırada yer alan Samsunspor, Emre Bayraktar yönetiminde sahaya çıkacak. Peki, Çaykur Rizespor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç detayları.