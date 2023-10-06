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Çaykur Rizespor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig 8. haftasında Çaykur Rizespor evinde Samsunspor’u konuk ediyor. Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Ligde 3 galibiyet 2 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunan Çaykur Rizespor 11 puanla 8. sırada yer alıyor. Oynadığı 6 maçta 1 beraberlik 5 mağlubiyet alan Samsunspor ise 1 puanla ligin son sırasında yer alıyor. Çaykur Rizespor'a rakip olduğu son yedi resmi maçın sadece birini kaybeden Samsunspor bu maçla birlikte bir çıkış yakalamak istiyor. Peki, Çaykur Rizespor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi, kadrosu ve muhtemel 11’er.

17:23 . 6/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Çaykur Rizespor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Çaykur Rizespor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig 8. haftasında evinde Samsunspor ile karşılaşacak. Bu sezon evinde oynadığı Süper Lig maçlarında mağlup olmayan Çaykur Rizespor, Samsunspor’a rakip olduğu son 7 maçın sadece 1’ini kazanabildi. Ligde 1 puanla son sırada yer alan Samsunspor, Emre Bayraktar yönetiminde sahaya çıkacak. Peki, Çaykur Rizespor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç detayları.

ÇAYKUR RİZESPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trendyol süper Lig 8. haftası Çaykur Rizespor - Samsunspor maçı
8 Ekim Pazar saat 13.30
’da başlayacak. Karşılaşma
beIN SPORTS 1
ekranlarından naklen yayınlanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR - SAMSUNSPOR MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

ÇAYKUR RİZESPOR

23 Gökhan Akkan

4 Attila Mocsi

5 Casper Hojer

37 Muhammet Taha Şahin

53 Emirhan Topçu

6 Jonjo Shelvey

7 Benhur Keser

8 Dal Varesanovic

11 Gustavo

54 Mithat Pala

89 Martin Yankov Minchev

SAMSUNSPOR

1 Okan Kocuk

4 Rick Van Drongelen

28 Soner Gönül

37 Lubo Satka

6 Youssef Ait Bennasser

7 Moryke Fofana

11 Emre Kılınç

13 Flavien Tait

17 Kingsley Schindler

21 Carlo Holse

14 Landry Dimata

ÇAYKUR RİZESPOR - SAMSUNSPOR CANLI SKOR

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG 8. HAFTA TOPLU SONUÇLAR

TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI




#Çaykur Rizespor
#Samsunspor
#Trendyol Süper Lig
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