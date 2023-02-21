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Depremzedelere verilecek sosyal destekler belli oldu: SGK ölüm yardımı ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde alınan kararları açıkladı. Buna göre, depremlerden etkilenen 11 ildeki TOKİ taksit ödemeleri 3 ay süreyle erteleniyor. Ağır hasar gören il ve ilçelerde yaşayanların kredi borçları 6 ay, bölgedeki diğer yerlerdeyse 1 ay erteleniyor. İş yerleri, işletmeleri zarar gören 150 bin esnafın Halk Bankası'ndan kullandıkları Hazine destekli kredi ödemeleri 6 ay süreyle erteleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da önemli düzenlemeleri devreye aldı. Bunlardan biri de cenaze yardımları. Vefat eden kişi Emekli Sandığı’na bağlı çalışan ise 8 bin 239 lira yatırılır. Peki cenaze yardımı parası nasıl alınır, nereden alınır? Cenaze yardım parasını kimler alabilir, şartları neler? İşte depremzedelere verilecek sosyal destekler.

11:52 . 21/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Cenaze yardımı nasıl alınır?

Cenaze yardımı nasıl alınır?

7.7 ve 7.6'lık depremlerle büyük yıkımlar ve can kayıpları yaşayan deprem bölgesi için depremzede vatandaşların mağduriyetlerinin azaltılması adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, afet bölgelerine yönelik çalışmalar kapsamında çeşitli tedbirleri uygulamaya koydu. Bunlar arasında cenaze yardımı da var.

Cenaze yardımı parası alma şartı nedir?

Depremde hayatını kaybeden kişilerin 360 gün sigorta primi varsa, bu kişilerin hak sahiplerine bir kereye mahsus cenaze yardımı ödenir.

Cenaze yardım parası

Cenaze yardım parası ne kadar?

Vefat eden kişi SSK ve Bağkur’lu ise ödeme 2 bin 54 lira, Emekli Sandığı’na bağlı çalışan ise 8 bin 239 lira yatırılır. Cenaze yardımı için 5 yıllık zamanaşımı süresi bulunuyor.

Cenaze yardım ödeneği

Cenaze yardımı kime ödenir?

Cenaze ödeneği sırasıyla sigortalının eşi, yoksa çocuklarına o da yoksa ana babasına ya da kardeşlerine veriliyor.

Cenaze ödeneği başvurusu nasıl, nereden yapılıyor?

Cenaze ödeneği başvurusu e-Devlet SGK sayfasından yapılabiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde alınan kararları açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada depremzedelere verilecek destekleri tek tek açıkladı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı deprem destekleri:

  1. "Depremlerden etkilenen 11 ilimizdeki TOKİ taksit ödemelerini 3 ay süreyle erteledik.
  2. Ağır hasar gören il ve ilçelerde yaşayanların kredi borçları 6 ay, bölgedeki diğer yerlerdeyse 1 ay erteleniyor.
  3. İş yerleri, işletmeleri zarar gören 150 bin esnafımızın Halk Bankası'ndan kullandıkları Hazine destekli kredi ödemelerini 6 ay süreyle erteledik.
  4. Ağır yıkımın yaşandığı bölgedeki 152 belediyemizin İller Bankasına olan kredi ödemelerini 3 ay erteledik.
  5. Depremin ülke genelindeki ekonomik faaliyetlere olumsuz etkisini önlemek amacıyla 250 milyarlık Kredi Garanti Fonu paketini 350 milyar liraya yükselttik.
  6. İŞKUR'un Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 20 bin vatandaşımızın hızla istihdamını temin ediyoruz.
  7. 20 milyar liralık deprem bölgesi işletme ve yatırım destek paketi hazırladık.
  8. Depremde zarar gören çiftçilerimize, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi'den kullandıkları Hazine destekli kredilerini 1 yıl tehir etme imkanı getirdik.
  9. Acil ihtiyaç duyulan ürünler başta olmak üzere fiyatlarda haksız artışa gidenler için kamunun tüm denetim araçlarını en sert şekilde devreye alıyoruz.
  10. Çiftçilerimize toplam tutarı 2,8 milyar lirayı bulan ve ayni ödenen mazot-gübre desteğini nakdi olarak şubatta hesaplarına yatırıyoruz."


#cenaze yardımı
#cenaze yardım parası
#cenaze yardım ödeneği
#deprem
1 saat önce
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Depremzedelere verilecek sosyal destekler belli oldu: SGK ölüm yardımı ne kadar?
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