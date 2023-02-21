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Cenaze yardımı nasıl alınır?
7.7 ve 7.6'lık depremlerle büyük yıkımlar ve can kayıpları yaşayan deprem bölgesi için depremzede vatandaşların mağduriyetlerinin azaltılması adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, afet bölgelerine yönelik çalışmalar kapsamında çeşitli tedbirleri uygulamaya koydu. Bunlar arasında cenaze yardımı da var.
Depremde hayatını kaybeden kişilerin 360 gün sigorta primi varsa, bu kişilerin hak sahiplerine bir kereye mahsus cenaze yardımı ödenir.
Vefat eden kişi SSK ve Bağkur’lu ise ödeme 2 bin 54 lira, Emekli Sandığı’na bağlı çalışan ise 8 bin 239 lira yatırılır. Cenaze yardımı için 5 yıllık zamanaşımı süresi bulunuyor.
Cenaze ödeneği sırasıyla sigortalının eşi, yoksa çocuklarına o da yoksa ana babasına ya da kardeşlerine veriliyor.
Cenaze ödeneği başvurusu e-Devlet SGK sayfasından yapılabiliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada depremzedelere verilecek destekleri tek tek açıkladı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı deprem destekleri: