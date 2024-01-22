Anthony Martial, 5 Aralık 1995'te Fransa'da dünyaya gelen yetenekli bir Fransız futbolcudur. Şu anda Premier League takımı Manchester United'da forvet oyuncusu olarak forma giyiyor ve aynı zamanda Fransa milli takımında da oynuyor. Peki Anthony Martial kimdir, futbol kariyerine nerede başladı? Anthony Martial hangi takımlara transfer oldu? İşte Anthony Martial hayatı ve biyografisi.