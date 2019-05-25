Çeşme Tatil Köyünde Eğlence Gün Boyu Sürüyor!

Club Familia’da Tatil köyünde eğlence gün boyu sürüyor!

“Konfor ve rahatlığı sizler için bir araya getirdik..”

1’i kral dairesi, 5’i suit, 18 adet ekonomik, 58 adet standart, 31 adet havuz manzaralı, 81 adet deniz manzaralı, 41 adet bungalov bahçe odası olmak üzere toplam 235 oda,700 yatak kapasitesi olan odalarımızda dinlenmenin keyfini çıkaran konuklarımızın da dediği gibi, Ege’nin huzurunu başucunuza getiriyoruz. Yeşilliğin içinde, eşsiz manzarası ve eksiksiz konforuyla konfor ve rahatlığı sizler için bir araya getiriyoruz. Kaliteli, konforlu ve lüks tatil geçirmeniz için tüm detayları düşünüyoruz. Odalarımızda bulunan balkon mini bar, direkt telefon, kablosuz internet, TV, bilgi kanalı, split klima, kasa, banyo/wc ve saç kurutma makinesi ile eksiksiz bir konaklama sunuyoruz…