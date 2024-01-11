Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 31 Mart'ta yapılacak seçimler için 6'sı büyükşehir 242 seçim çevresinde daha belediye başkan adaylarını belirledi.
CHP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARI ADAY LİSTESİ 2024
Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar, Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özlem Çerçioğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Candan Yüceer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayşe Ünlüce oldu.
Artvin Belediye Başkan adayı Bilgehan Erdem, Giresun Belediye Başkan adayı Fuat Köse, Kırklareli Belediye Başkan adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Niğde Belediye Başkan adayı Hulusi Özen, Sinop Belediye Başkan adayı Metin Gürbüz, Uşak Belediye Başkan adayı Özkan Yalım, Yalova Belediye Başkan adayı Mehmet Gürel, Zonguldak Belediye Başkan adayı Tahsin Erdem olarak belirlendi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek ile Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal'ın adaylıklarının görüşülmesi ileri bir tarihe bırakıldı.
CHP İLÇE BAŞKAN ADAY LİSTESİ 2024
Açıklanan ilçe başkan adayları ise şöyle:
CHP HATAY BELEDİYE BAŞKANI ADAYI TEPKİ TOPLADI
CHP'nin 6 Şubat depremlerinde yerle bir olan Hatay'da Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı yeniden aday göstermesi tepkilere neden oldu. Onlarca kullanıcı, yıkımlarda sorumluluğu olabileceği nedeniyle Savaş'ın aday gösterilmesinin yanlış olduğunu savundu.
SAVAŞ, YENİDEN HATAY ADAYI OLDU
CHP Parti Meclisi, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde yarışa girecek yeni adayları belirlemek için dün öğlen saatlerinde toplandı. Gece yarısına kadar süren toplantıda6'sı büyükşehir 15'i il olmak üzere 242 belediye başkan adayı daha belli oldu. Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı yeniden Lütfü Savaş oldu.