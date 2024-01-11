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CHP Parti Meclisi’nde 6’sı büyükşehir 15’i ilin adayları belli oldu: Hatay adayı tepki topladı

CHP, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde aday göstereceği 6'sı büyükşehir 242 seçim çevresinde daha belediye başkan adaylarını belirledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeniden Lütfü Savaş'ı aday gösterdi. 6 Şubat depremlerinde yerle bir olan Hatay'da yeniden Savaş'ın aday gösterilmesi tepki çekti.

09:12 - 11/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
CHP
CHP

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 31 Mart'ta yapılacak seçimler için 6'sı büyükşehir 242 seçim çevresinde daha belediye başkan adaylarını belirledi.

CHP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARI ADAY LİSTESİ 2024

Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar, Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özlem Çerçioğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Candan Yüceer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayşe Ünlüce oldu.

Artvin Belediye Başkan adayı Bilgehan Erdem, Giresun Belediye Başkan adayı Fuat Köse, Kırklareli Belediye Başkan adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Niğde Belediye Başkan adayı Hulusi Özen, Sinop Belediye Başkan adayı Metin Gürbüz, Uşak Belediye Başkan adayı Özkan Yalım, Yalova Belediye Başkan adayı Mehmet Gürel, Zonguldak Belediye Başkan adayı Tahsin Erdem olarak belirlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek ile Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal'ın adaylıklarının görüşülmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

CHP İLÇE BAŞKAN ADAY LİSTESİ 2024

Açıklanan ilçe başkan adayları ise şöyle:

CHP HATAY BELEDİYE BAŞKANI ADAYI TEPKİ TOPLADI

CHP'nin 6 Şubat depremlerinde yerle bir olan Hatay'da Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı yeniden aday göstermesi tepkilere neden oldu. Onlarca kullanıcı, yıkımlarda sorumluluğu olabileceği nedeniyle Savaş'ın aday gösterilmesinin yanlış olduğunu savundu.

SAVAŞ, YENİDEN HATAY ADAYI OLDU

CHP Parti Meclisi, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde yarışa girecek yeni adayları belirlemek için dün öğlen saatlerinde toplandı. Gece yarısına kadar süren toplantıda6'sı büyükşehir 15'i il olmak üzere 242 belediye başkan adayı daha belli oldu. Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı yeniden Lütfü Savaş oldu.



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