CHP Hatay belediye başkan adayları 2024 isim listesi yakından takip ediliyor. 31 Mart yerel seçimlerinde Hatay'da yarışacak adaylar 5 Aralık’a kadar aday adaylık başvurusunu yapmıştı. CHP'de 300'e yakın seçim bölgesinde daha belediye başkan adayları açıklandı. Peki CHP’nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı kim oldu, belli oldu mu? Hatay CHP ilçe belediye başkan adayları açıklandı mı? İşte CHP Hatay merkez ve ilçe belediye başkan aday adayları.