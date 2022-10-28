Cuma namazı saat kaçta? 28 Ekim Diyanet il il cuma namazı saatleri

Cuma namazını ibadetini idrak etmek isteyen vatandaş cuma namazı saati için araştırma yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" internet adresi üzerinden, cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il için yayımlandı.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? (29 EKİM)

İSTANBUL: 12:53

ANKARA: 12:37

İZMİR: 13:00

ADANA: 12:28

BURSA: 12:53

ANTALYA: 12:46

KONYA: 12:39

ESKİŞEHİR: 12:47

İL İL CUMA NAMAZI SAATİ

CUMA NAMAZI KILINIŞI

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır.

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Cuma namazı kılınırken ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır. İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınır. Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur. Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.

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